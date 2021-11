Rangers FC heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in de eerste wedstrijd sinds de aanstelling van trainer Giovanni van Bronckhorst, die nog niet op de bank zat bij de Schotse topclub. In Engeland boekte Manchester City een probleemloze zege.

Van Bronckhorst werd donderdag aangesteld als opvolger van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard. Zijn voorbereidingstijd was te kort om zondag al op de bank te zitten tijdens het thuisduel met Hibernian in de halve finales van de Schotse League Cup.

Vanaf de tribune van het Ibrox Stadium zag de 106-voudig international zijn nieuwe club een dramatische eerste helft spelen. Door een hattrick van Hibernian-spits Martin Boyle was het na 38 minuten 0-3.

Nog voor rust deed Scott Arfield iets terug, maar verder kwam Rangers niet. Het betekent dat de 55-voudig landskampioen een finale misloopt tegen aartsrivaal Celtic, dat zaterdag in de andere halve eindstrijd van St. Johnstone won (1-0).

Het debuut van Van Bronckhorst als manager van Rangers, de club waarvoor hij rond de eeuwwisseling speelde, zal donderdag zijn. De Schotten spelen dan in de groepsfase van de Europa League in eigen huis tegen Sparta Praag.

Drie dagen later gaat Rangers in competitieverband op bezoek bij laagvlieger Livingston. De nieuwe werkgever van Van Bronckhorst heeft als koploper een voorsprong van vier punten op Celtic.

City heeft De Bruyne niet nodig tegen Everton

Raheem Sterling brak bij City-Everton op slag van rust de ban met een dropkick na een prachtassist van João Cancelo. Na tien minuten in de tweede helft zorgde Rodri er met een schot van zo'n 30 meter voor dat de wedstrijd eigenlijk al was gespeeld. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor Bernardo Silva.

Guardiola kon tegen Everton niet beschikken over Kevin De Bruyne. De Belgische sterspeler testte deze week positief op het coronavirus en mist komende week ook de duels met Paris Saint-Germain in de Champions League en West Ham United in de competitie.

Het was voor City de achtste overwinning van het Premier League-seizoen. De zevenvoudig landskampioen geeft drie punten toe op Chelsea, dat zaterdag al een soevereine zege boekte op Leicester City (0-3).

Everton staat er een stuk beroerder voor. De formatie van coach Rafael Benítez won slechts één van de laatste acht competitiewedstrijden en is de nummer elf. De afstand tot de degradatieplaatsen is nog niet zorgwekkend.

De twaalfde speelronde van de Premier League werd afgesloten door Tottenham Hotspur en Leeds United. De ploeg van Antonio Conte boekte een 2-1-overwinning en neemt de zevende plek in de Premier League over van Manchester United, dat zaterdag met 4-1 onderuitging bij Watford.

