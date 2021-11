Manchester City heeft zondag geen fout gemaakt in de top van de Premier League. De ploeg van manager Josep Guardiola zette Everton dankzij mooie doelpunten met 3-0 opzij en houdt koploper Chelsea in het vizier.

City had meer kansen en meer balbezit in het eigen Etihad Stadium, waar Raheem Sterling op slag van rust de ban brak met een dropkick na een prachtassist van João Cancelo.

Na tien minuten in de tweede helft zorgde Rodri er met een schot van zo'n 30 meter voor dat de wedstrijd eigenlijk al was gespeeld. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor Bernardo Silva.

Guardiola kon tegen Everton niet beschikken over Kevin De Bruyne. De Belgische sterspeler testte deze week positief op het coronavirus en mist komende week ook de duels met Paris Saint-Germain in de Champions League en West Ham United in de competitie.

In Engeland kan in tegenstelling tot in Nederland wél voor volle tribunes gejuicht worden. Foto: EPA

City houdt Chelsea in zicht

Het was voor City de achtste overwinning van het Premier League-seizoen. De zevenvoudig landskampioen geeft drie punten toe op Chelsea, dat zaterdag al een soevereine zege boekte op Leicester City (0-3).

Everton staat er een stuk beroerder voor. De formatie van coach Rafael Benítez won slechts één van de laatste acht competitiewedstrijden en is de nummer elf. De afstand tot de degradatieplaatsen is nog niet zorgwekkend.

De twaalfde speelronde van de Premier League wordt zondag vanaf 17.30 uur afgesloten met een wedstrijd tussen nummer tien Tottenham Hotspur en nummer zeventien Leeds United.

