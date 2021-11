Feyenoord heeft zondag de vierde Eredivisie-zege op rij geboekt. De ploeg van trainer Arne Slot rekende in een lege Kuip simpel af met PEC Zwolle: 4-0. Bij PEC maakte Dick Schreuder zijn debuut als trainer.

Feyenoord had de punten eigenlijk na tien minuten al binnen: Bryan Linssen zorgde in de zesde minuut voor de openingstreffer en vlak daarna tekende Luis Sinisterra voor de 2-0. Dankzij opnieuw Linssen en Guus Til konden de Rotterdammers met een 4-0-voorsprong gaan rusten.

In de tweede helft nam Feyenoord flink gas terug en bleef hekkensluiter PEC Zwolle een harde afstraffing bespaard. De thuisploeg kon enkele basisspelers wat extra rust geven door ze vroegtijdig naar de kant te halen. João Teixeira had nog de beste kans op een vijfde treffer.

Door de overwinning klimt Feyenoord (in ieder geval voor even) naar de tweede plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben nu een punt meer dan Ajax, maar de Amsterdammers spelen later op de dag nog bij RKC Waalwijk (aftrap 16.45 uur). Feyenoord heeft nog een inhaalwedstrijd voor de boeg.

Voor Feyenoord gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een uitwedstrijd tegen FC Twente. Dat duel begint om 14.30 uur. PEC Zwolle, dat met vier punten uit dertien duels nog altijd laatste staat, krijgt zaterdag bezoek van RKC Waalwijk (aftrap 20.00 uur).

Feyenoord uiterst effectief in openingsfase

PEC Zwolle kwam bij het debuut van trainer Schreuder met de beste bedoelingen naar De Kuip, maar daar was in de openingsfase niets van te zien. Feyenoord startte sterk, combineerde makkelijk door de PEC-defensie heen en had na tien minuten al twee keer gescoord.

Orkun Kökçü gaf in de zesde minuut een fraaie dieptepass op Linssen, die vervolgens raak punterde in de korte hoek. Sinisterra profiteerde drie minuten later na een dribbel van zwak verdedigen van PEC en schoot de bal in de verre hoek.

Het leek de opmaat voor een monsterscore, maar de storm van Feyenoord ging even liggen. PEC kon even op adem komen en gaf ook een tijdje weinig meer weg. Na een half uur spelen zette Feyenoord toch weer even aan en scoorde het twee keer.

Sinisterra kon de bal eenvoudig voorgeven vanaf links, waarna Linssen al even gemakkelijk binnen kon schuiven voor de 3-0. Het was voor Linssen alweer zijn achtste treffer van het seizoen. Til maakte vier minuten later ook zijn achtste competitietreffer door een rebound binnen te schieten.

In de tweede helft gebeurde er nauwelijks iets. Beide ploegen vonden de 4-0-tussenstand wel prima. Feyenoord kwam af en toe nog dreigend voor het doel van PEC, maar scoorde niet meer. Teixeira raakte nog de buitenkant van de paal en ook invaller Cyriel Dessers was dicht bij de 5-0.

