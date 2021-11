Real Madrid heeft zondag een ruime zege geboekt in La Liga. De titelkandidaat had weinig moeite met Granada, dat met 1-4 opzij werd gezet. In Frankrijk droeg keeper Marco Bizot met een assist bij aan een zege van Stade Brest.

Real beleefde een zorgeloze middag tegen Granada, al was de marge bij rust nog slechts één doelpunt. Na treffers van Marco Asensio en Nacho - tweemaal was Toni Kroos de aangever - deed de Colombiaan Luis Suárez iets terug namens de thuisploeg.

In de tweede helft zorgde Vinícius Júnior voor 1-3, kregen Monchu en trainer Robert Moreno rood bij Granada en zette Ferland Mendy de eindstand op het scorebord namens de bezoekers uit Madrid.

De overwinning in Estadio Nuevo Los Cármenes is een bijzondere voor Real. 'De Koninklijke' is de eerste club in Spanje die de grens van 1.750 overwinningen in de competitie slecht.

Real gaat na dertien wedstrijden aan kop in La Liga. Later op de dag kan Real Sociedad er bij een thuiszege op Valencia voorbij, al heeft de Baskische ploeg dan wel een wedstrijd meer gespeeld.

Carlo Ancelotti ligt vooralsnog op titelkoers met Real Madrid. Carlo Ancelotti ligt vooralsnog op titelkoers met Real Madrid. Foto: EPA

Bizot heeft aandeel in ruime zege

Het Brest van keeper Bizot zat door doelpunten van Steve Mounié, Brendan Chardonnet en Romain Faivre halverwege al op rozen in de thuiswedstrijd tegen RC Lens. In de 69e minuut tekende Jérémy La Douaron met dank aan Bizot voor de 4-0-eindstand.

De enkelvoudig Oranje-international zag zijn doeltrap door niemand aangeraakt worden. Le Douaron was alert en dribbelde richting het strafschopgebied, waarna hij doelman Jean-Louis Leca kansloos liet met een hard schot in de bovenhoek.

Het was al de derde overwinning op rij voor Stade Brest, dat na een jarenlange afwezigheid voor het tweede achtereenvolgende seizoen uitkomt op het hoogste niveau in Frankrijk. De ploeg van trainer Michel Der Zakarian staat met vijftien punten op de veertiende plek in de Ligue 1.

De dertigjarige Bizot besloot afgelopen zomer om AZ na vier jaar te verruilen voor Stade Brest. Hij is bezig aan zijn tweede buitenlandse avontuur, nadat hij tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij KRC Genk.

