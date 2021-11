Doelman Marco Bizot heeft zondag met een assist bijgedragen aan de ruime overwinning van Stade Brest in de Ligue 1. RC Lens werd met 4-0 geklopt.

Door doelpunten van Steve Mounié, Brendan Chardonnet en Romain Faivre zat Stade Brest halverwege al op rozen. In de 69e minuut tekende Jérémy La Douaron met dank aan Bizot voor de vierde treffer namens de thuisploeg.

De enkelvoudig Oranje-international zag zijn doeltrap door niemand aangeraakt worden. Le Douaron was alert en dribbelde richting het strafschopgebied, waarna hij doelman Jean-Louis Leca kansloos liet met een hard schot in de bovenhoek.

Het was al de derde overwinning op rij voor Stade Brest, dat na een jarenlange afwezigheid voor het tweede achtereenvolgende seizoen uitkomt op het hoogste niveau in Frankrijk. De ploeg van trainer Michel Der Zakarian staat met vijftien punten op de veertiende plek in de Ligue 1.

De dertigjarige Bizot besloot afgelopen zomer om AZ na vier jaar te verruilen voor Stade Brest. Hij is bezig aan zijn tweede buitenlandse avontuur, nadat hij tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij KRC Genk.

Later op de dag staan nog onder meer de wedstrijden Clermont Foot-OGC Nice (aftrap 17.00 uur) en Olympique Lyon-Olympique Marseille (aftrap 20.45 uur) op het programma.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de assist van Marco Bizot te bekijken.

