Ajax begint zondag met Steven Berghuis in de basis aan de Eredivisie-wedstrijd bij RKC Waalwijk. De linkspoot is weer hersteld na een blessure. Davy Klaassen zit daarom weer op de bank.

Opstelling RKC Vaessen; Gaari, Meulensteen, Touba, Adewoye, Wouters; Anita, Bakari, Augustijns; Kramer, Odgaard.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic.

De 29-jarige Berghuis miste de laatste competitiewedstrijd van Ajax (0-0 tegen Go Ahead Eagles) en de afgelopen interlands van het Nederlands elftal door een blessure. Tegen Go Ahead werd hij vervangen door Klaassen.

Trainer Erik ten Hag kiest verder voor de gebruikelijke namen bij Ajax. Ryan Gravenberch heeft weer een basisplaats. Mohammed Kudus, die tegen Go Ahead nog de voorkeur kreeg boven Gravenberch, is er door een blessure niet bij.

Ajax jaagt in de Eredivisie op de eerste zege sinds 24 oktober. De Amsterdammers speelden daarna met 0-0 gelijk tegen Heracles Almelo en dus ook Go Ahead. Bij winst op RKC neemt Ajax de koppositie weer over van PSV.

RKC Waalwijk-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

