Ajax Vrouwen heeft zondag geen fout gemaakt in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van hekkensluiter Excelsior en kwamen zo weer op een punt van koploper FC Twente. PEC Zwolle-PSV eindigde in 1-1.

De eindstand in Amsterdam stond bij de rust al op het scorebord. Romée Leuchter opende in de 34e minuut de score en via Oranje-international Victoria Pelova werd het zeven minuten later 2-0.

Door de overwinning staat Ajax weer tweede in Eredivisie Vrouwen. De ploeg van trainer Danny Schenkel heeft net als Feyenoord negentien punten na tien wedstrijden. FC Twente is de koploper met twintig punten.

Nummer vier PSV slaagde er niet in om te winnen bij PEC Zwolle, dat vijfde staat. De Eindhovenaren kwamen via een benutte penalty van Desiree van Lunteren voor rust op voorsprong. Karli White tekende vlak voor tijd voor de gelijkmaker.

Twente won vrijdag al met 1-4 bij VV Alkmaar en nam toen de koppositie over van Feyenoord, dat in Rotterdam niet verder kwam dan 1-1 tegen ADO Den Haag.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie Vrouwen