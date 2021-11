Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michaël Cuisance zijn per direct in quarantaine gegaan. De spelers van Bayern München hebben nauw contact gehad met een positief geteste persoon.

Het is niet bekend met wie het viertal van 'Der Rekordmeister' in contact is geweest. Gnabry deed zaterdag nog negentig minuten mee in de verloren uitwedstrijd tegen FC Augsburg (2-1), terwijl Musiala en Choupo-Moting als invallers hun opwachting maakten.

Vrijdag werd al bekend dat Joshua Kimmich in quarantaine moet, omdat hij in contact is gekomen met een besmette persoon. De 26-jarige middenvelder wil zich niet tegen COVID-19 laten vaccineren. Datzelfde geldt naar verluidt voor Gnabry, Musiala en Choupo-Moting.

Kimmich heeft in Duitsland veel kritiek te verduren, omdat hij zich niet wil laten vaccineren. De minister van Binnenlandse Zaken bemoeide zich er zelfs mee en riep de Duitse international op zich te laten vaccineren, omdat hij "een persoonlijkheid en rolmodel is".

Eerder dit seizoen moest Bayern-trainer Julian Nagelsmann meerdere wedstrijden aan zich voorbij laten gaan, omdat hij positief op coronavirus was getest. De 34-jarige coach is wel volledig gevaccineerd.

De vier spelers ontbreken dinsdag in het Champions League-duel met Dynamo Kiev. Er staat in die wedstrijd niet veel meer op het spel voor Bayern, dat in de vorige speelronde met 5-2 van Benfica won en zich al voor de achtste finales plaatste. De ploeg van Nagelsmann speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld.