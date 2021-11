Ondanks een vroege rode kaart heeft sc Heerenveen zich zondag naar een 2-1-thuiszege op Willem II geknokt. Eerder op de dag boekte FC Groningen een zeer welkome 0-1-overwinning op Go Ahead Eagles.

Heerenveen kwam al na twintig minuten in ondertal, omdat aanvaller Anthony Musaba zijn tweede gele kaart kreeg in het lege Abe Lenstra Stadion. Voor rust waren de Friezen echter gevaarlijker, ook al raakten Willem II'ers Kwasi Wriedt (lat) en Driess Sadiki (paal) het aluminium.

Toch waren het de bezoekers die in de tweede helft op voorsprong kwamen. Ché Nunnely rondde in de 69e minuut af bij de tweede paal, waarmee het een troosteloze middag leek te worden voor Heerenveen. Niets bleek echter minder waar.

Een minuut later tekende de negentienjarige Filip Stevanovic namelijk met een fraai schot voor de gelijkmaker en in de slotfase pakte Heerenveen ook nog de volle winst. Nick Bakker zorgde met het hoofd voor de winnende treffer. Willem II eindigde ook met tien man, want Nelom kreeg net als Musaba twee keer geel.

De zege is een opsteker voor Heerenveen, dat slechts één van de voorgaande zeven Eredivisie-duels won. De ploeg van trainer Johnny Jansen staat tiende. Willem II won sinds 25 september niet meer, maar is nog wel de nummer negen.

Strand Larsen de gevierde man bij Groningen

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen in een lege Adelaarshorst was op voorhand al bijzonder. Met Franca Overtoom stond er voor het eerst een vrouwelijke assistent-scheidsrechter op het veld tijdens een Eredivisie-duel.

Bij Go Ahead-Groningen werd het enige doelpunt gemaakt door Jørgen Strand Larsen. De spits schoof de bal een paar minuten na rust eenvoudig binnen na goed werk van Wessel Dammers. Het was nog even de vraag of het buitenspel was, maar dat bleek niet het geval.

Het duel leverde lang weinig spektakel op. Toen Iñigo Córdoba een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, leek het duel beslist. Go Ahead kreeg in de slotfase echter de beste kansen, maar twee keer werd een inzet van de lijn gehaald. Joris Kramer kreeg ook nog rood, waardoor Go Ahead met negen man eindigde.

Door de overwinning klimt Groningen naar de veertiende plek op de ranglijst en neemt het wat afstand van de degradatieplekken. Go Ahead blijft de nummer tien.

