FC Groningen heeft zondag in de Eredivisie een belangrijke overwinning geboekt op Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Danny Buijs was in Deventer met 0-1 te sterk voor Go Ahead, dat de wedstrijd eindigde met negen man.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Jørgen Strand Larsen. De spits schoof de bal een paar minuten na rust eenvoudig binnen na goed werk van Wessel Dammers. Het was nog even de vraag of het buitenspel was, maar dat bleek niet het geval.

Door de overwinning klimt Groningen naar de veertiende plek op de ranglijst en neemt het wat afstand van de degradatieplekken. Go Ahead blijft de nummer tien. De Eredivisie gaat voor Groningen zaterdag verder met een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Go Ahead speelt op dezelfde dag in Tilburg tegen Willem II.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen in een lege Adelaarshorst was op voorhand al bijzonder. Met Franca Overtoom stond er voor het eerst een vrouwelijke assistent-scheidsrechter op het veld tijdens een Eredivisie-duel.

De eerste helft leverde weinig spektakel op. Michael de Leeuw was met een kopbal dicht bij de openingstreffer, maar Warner Hahn had een knappe redding in huis. Philippe Rommens was aan de andere kant op weg naar een grote kans, maar hij struikelde op weg naar het Groningen-doel.

Na rust was het al wel snel raak via Strand Larsen. Daarmee was de ban gebroken, maar echt veel levendiger werd de wedstrijd niet. Toen Iñigo Córdoba een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, leek het duel beslist. Go Ahead kreeg in de slotfase echter de beste kansen, maar tot twee keer toe werd een doelrijke inzet van de lijn gehaald. Joris Kramer kreeg in de extra tijd ook nog rood, waardoor Go Ahead met negen man eindigde.

Jørgen Strand Larsen werd de matchwinner in Deventer. Jørgen Strand Larsen werd de matchwinner in Deventer. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie