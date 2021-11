Justin Bijlow verdedigt zondag gewoon het doel van Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. De keeper is definitief fit genoeg om te starten in De Kuip.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Kökçü, Aursnes, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

Opstelling PEC Zwolle Lamprou; Kersten, Nakayama, Paal, Van den Berg; Saymak, Huiberts, Strieder; Tedic, Adzic en De Wit.

De 23-jarige Bijlow voelde zich tijdens de interlandperiode niet helemaal fit. Hij keepte wel de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro (2-2), maar moest het cruciale WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0-winst) van afgelopen dinsdag laten schieten.

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak vrijdag op zijn persconferentie al de verwachting uit dat Bijlow gewoon zou kunnen keepen tegen PEC. Hij moest zaterdag de laatste test goed doorkomen en dat is gelukt.

Ten opzichte van het thuisduel met AZ van twee weken geleden bracht Slot geen wijzigingen aan in zijn basiself. Dat betekent dat Fredrik Aursnes weer op het middenveld begint en Alireza Jahanbakhsh is veroordeeld tot een plek op de bank.

PEC Zwolle speelt tegen Feyenoord de eerste wedstrijd onder leiding van Dick Schreuder, die de opgestapte Art Langeler is opgevolgd. De hekkensluiter start in Rotterdam zonder aanvoerder Bram van Polen, die vanwege een lichte blessure op de bank begint. Mustafa Saymak is de captain.

De wedstrijd tussen Feyenoord en PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. Feyenoord heeft van alle Eredivisie-clubs de minste verliespunten en staat momenteel derde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie