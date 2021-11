Feyenoord-PEC Zwolle ·

35' GOAL Feyenoord! 4-0



De Rotterdammers worden werkelijk geen strobreed in de weg gelegd door de bezoekers en dat vertaalt zich in toenemende mate in de score. Een poging van Bryan Linssen om zijn hattrick te completeren wordt nog geblokkeerd, maar in de rebound veegt Guus Til alsnog de vierde Feyenoord-treffer op het bord. Vreest Dick Schreuder al voor de dubbele cijfers bij zijn debuut als coach van PEC?