Wout Weghorst ziet dat het de laatste tijd beter draait bij VfL Wolfsburg. De Duitse club verving vorige maand trainer Mark van Bommel voor Florian Kohfeldt en volgens Weghorst is dat een goede keuze geweest.

"Met de nieuwe trainer spelen we weer heel ander voetbal dat bij onze ploeg goed aanslaat. Hij past met zijn ideeën en hoe hij is, heel goed bij ons. Iedere trainer heeft zijn eigen kwaliteiten en ideeën. Van Bommel en Wolfsburg pasten niet bij elkaar", zei Weghorst zaterdag na de 2-2 bij Arminia Bielefeld tegen Bild.

Van Bommel werd in de zomer aangesteld als trainer van Wolfsburg en begon aanvankelijk nog goed aan het seizoen. De club stond zelf een tijdje bovenaan in de Bundesliga. Vanaf half september ging het mis: Wolfsburg won acht keer op rij niet en op 24 oktober werd Van Bommel ontslagen.

Sinds de komst van Kohfeldt gaat het weer beter. Wolfsburg pakte tien punten in de laatste vier wedstrijden. Tegen Bielefeld scoorde Weghorst ook weer voor het eerst sinds 19 september. "Voor mij was het al een tijdje geleden, dan valt er ook een beetje een last van je schouders", aldus Weghorst.

"Het was een geweldige voorbereiding van Dodi (Lukebakio, red.), dat heeft hij al vaker laten zien. Hij heeft de individuele kwaliteiten om doelpunten voor te bereiden. Dat deed hij super, voor mij was het heel makkelijk om hem binnen te werken."

Wolfsburg bezet momenteel de zesde plaats in de Bundesliga met twintig punten na twaalf wedstrijden. In de Champions League staan de Duitsers derde in groep G. Wolfsburg heeft twee punten achterstand op koploper Red Bull Salzburg en staat in punten gelijk met nummer twee Lille.

