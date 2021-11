Ole Gunnar Solskjaer is zondag ontslagen als manager van Manchester United. De Noor moet vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten van de Premier League-club dit seizoen.

Manchester United leed zaterdag ondanks een treffer van Donny van de Beek een pijnlijke 4-1-nederlaag bij laagvlieger Watford. Het was al de zevende keer in twaalf competitiewedstrijden dit seizoen dat 'The Red Devils' zonder overwinning bleven, waardoor de achterstand op koploper Chelsea al twaalf punten bedraagt.

Volgens Engelse media voerden de directie en de eigenaren van Manchester United zaterdagavond een spoedoverleg om de positie van Solskjaer te bespreken en is toen al besloten om hem weg te sturen. United bevestigde het ontslag zondag.

"Ole zal altijd een Manchester United-legende blijven", schrijft de club in een verklaring. "Daarom vinden we het ook moeilijk om dit besluit te nemen. Hoewel de afgelopen weken teleurstellend waren, mogen ze niet het werk overschaduwen dat Ole de afgelopen drie jaar heeft gedaan om ervoor te zorgen dat we op de lange termijn weer successen kunnen boeken."

De taken van Solskjaer worden voorlopig overgenomen door zijn assistent Michael Carrick. Hij zit dinsdag al op de bank als de ploeg van Van de Beek in de Champions League op bezoek gaat bij Villarreal. United wil zo snel mogelijk een interim-trainer aanstellen die het seizoen afmaakt.

Ole Gunnar Solskjaer moet na drie jaar vertrekken als manager van Manchester United. Foto: EPA

Solskjaer volgde in december 2018 Mourinho op

De 48-jarige Solskjaer begon na het ontslag van José Mourinho in december 2018 als interim-trainer bij United. Hij mocht aanblijven als hoofdcoach, maar grote successen bleven onder zijn bewind uit. United eindigde vorig seizoen als tweede in de Premier League, op twaalf punten van stadgenoot Manchester City.

United haalde wel de finale van de Europa League, maar de ploeg van Solskjaer ging na een lange strafschoppenserie onderuit tegen Villarreal. Als speler was de Noor een stuk succesvoller met United; hij won onder meer de Champions League (1999) en zes landstitels met de Premier League-club.

"Zijn plek in de clubhistorie is voor altijd veiliggesteld", aldus Manchester United. "Niet alleen vanwege zijn successen als speler, maar ook omdat hij een geweldig persoon en manager is die ons fantastische momenten heeft bezorgd. Hij blijft altijd welkom op Old Trafford als onderdeel van de Manchester United-familie."

Het ontslag van Solskjaer betekent ook dat Van de Beek mogelijk weer mag hopen op speeltijd. De oud-Ajacied was onder de Noor veroordeeld tot een reserverol. Hij is door zijn treffer tegen Watford verantwoordelijk voor het laatste doelpunt van Manchester United onder het bewind van Solskjaer.

