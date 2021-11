De spelers van Heracles Almelo zijn opgelucht dat ze een emotionele week zaterdagavond hebben kunnen afsluiten met een overwinning op Fortuna Sittard (3-1). De zaak rond aanvaller Rai Vloet, die vorige week bij een dodelijk ongeval betrokken was, trok een zware wissel op de spelersgroep.

"Het is fijn dat we als team op deze manier kracht hebben kunnen tonen na een heftige week", zei spits Kaj Sierhuis na het duel in Almelo tegen ESPN. "We hebben vorige week allemaal dat verschrikkelijke bericht gelezen en dat doet wat met je. Het heeft tijd nodig gehad om ons weer op voetbal te kunnen richten."

Een auto met daarin Vloet en een 27-jarige Veldhovenaar botste vorige week in de nacht van zaterdag op zondag op een voertuig waarin een man, een vrouw en twee kinderen zaten. Een vierjarige jongen raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De politie vermoedt dat de 26-jarige Vloet en de Veldhovenaar onder invloed waren. Ze werden opgepakt en een dag later vrijgelaten. Beiden blijven verdachten in de zaak. De politie zou inmiddels weten wie het voertuig heeft bestuurd, maar dat is nog niet bekendgemaakt.

Heracles-speler Rai Vloet was vorige week betrokken bij een dodelijk ongeval. Heracles-speler Rai Vloet was vorige week betrokken bij een dodelijk ongeval. Foto: Pro Shots

'Het enige juiste is medeleven aan de familie tonen'

De 23-jarige Sierhuis zegt dat de spelers van Heracles na het ongeluk veel met elkaar gepraat hebben. Het team heeft Vloet, die tegen Fortuna Sittard voor het eerst dit seizoen een wedstrijd van Heracles miste, een gezamenlijk bericht gestuurd.

"Verder kunnen we niet zoveel doen. Het enige juiste wat wij kunnen doen, is ons medeleven tonen aan de familie, want die is het slachtoffer", benadrukte Sierhuis, die merkt dat voetbal op dit moment een fijne afleiding is voor alle spelers.

"Het was goed om met elkaar te zitten deze week. Hoewel het lastig was om ons weer op voetbal te richten, merk je dat we op het veld die afleiding kunnen krijgen. Je gaat ook meer waarderen dat je elke dag zorgeloos mag voetballen. We zijn met die mindset verdergegaan."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie