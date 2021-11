Xavi heeft na zijn succesvolle debuut als trainer van FC Barcelona de loftrompet gestoken over de instelling van zijn spelers. De Catalanen wonnen de eerste wedstrijd onder leiding van de clubicoon dankzij Memphis Depay met 1-0 van Espanyol.

"Persoonlijk ben ik natuurlijk heel blij met een overwinning in mijn eerste wedstrijd, maar ik ben vooral blij met de spelers die een geweldige prestatie hebben geleverd. Ik zag toewijding en de wil om alles te geven. Wat de instelling betreft zaten we dicht bij perfectie", zei Xavi op zijn persconferentie in Camp Nou.

FC Barcelona had halverwege nog niet gescoord in de derby tegen Espanyol, maar Memphis brak vlak na rust alsnog de ban. De spits van het Nederlands elftal benutte een wat makkelijk gegeven strafschop die hij zelf had versierd en kwam voor het derde competitieduel op rij tot scoren.

"Over de hele wedstrijd gezien verdienden we de overwinning ook", stelde Xavi, die bij Barcelona de opvolger is van de eind vorige maand ontslagen Ronald Koeman. "Het was van cruciaal belang dat we dit project met mij goed van start zouden gaan. Dit geeft heel veel energie om op dit pad door te gaan."

Xavi denkt dat landstitel nog binnen bereik is

Na zijn eerste wedstrijd kreeg Xavi direct vragen over de kansen van FC Barcelona om dit seizoen nog kampioen van Spanje te worden. De oud-middenvelder, die als speler acht landstitel vierde met Barcelona, is ondanks de desastreuze seizoensstart van de Catalanen strijdbaar.

"We staan op grote achterstand, maar er zijn nog veel wedstrijden te gaan. Ik ben heel positief ingesteld", zei Xavi. "In het verleden zijn meerdere teams er in La Liga in geslaagd om een grote achterstand op de ranglijst weg te werken, dus waarom zouden wij dat niet kunnen?"

FC Barcelona bezet momenteel de zesde plaats in La Liga met twintig punten, acht minder dan koploper Sevilla. De ploeg van Xavi vervolgt de competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen Villarreal en speelt dinsdag eerst nog in de Champions League thuis tegen Benfica.

