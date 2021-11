FC Barcelona heeft zaterdag gewonnen bij het debuut van trainer Xavi. Door een rake strafschop van Memphis Depay zegevierde de Catalaanse club met 1-0 in de stadsderby in Camp Nou tegen Espanyol.

De 41-jarige Xavi, die de opvolger is van de ontslagen Ronald Koeman, koos er bij zijn eerste La Liga-wedstrijd als trainer voor om Memphis en Frenkie de Jong in de basis te zetten, terwijl Luuk de Jong negentig minuten op de bank bleef. De zeventienjarige Ilias Akhomach, afkomstig uit de jeugdopleiding, mocht verrassend ook starten en maakte zijn eerste minuten in de hoofdmacht.

Het werd geen succesvol debuut van Akhomach, die halverwege bij een 0-0-stand in de kleedkamer achterbleef. Drie minuten later mocht Memphis aanleggen vanaf elf meter en schoot raak (1-0). Het was het zevende competitiedoelpunt van de Oranje-international dit seizoen.

In de slotfase ontsnapte Barcelona aan puntenverlies. Een prachtige vrije trap van Raúl de Tomás eindigde op de paal en de Spanjaard kopte ook nog een keer op de paal. De Belgische invaller Nany Dimata kreeg een nog grotere kopkans, maar zag zijn inzet naast gaan.

Xavi langs de lijn tijdens de derby tegen Espanyol. Xavi langs de lijn tijdens de derby tegen Espanyol. Foto: Getty Images

Koploper Sevilla speelt gelijk

Barcelona staat na de benauwde zege op de zesde plaats in La Liga, met acht punten achterstand op koploper Sevilla. De ploeg van trainer Julen Lopetegui speelde eerder op zondag ternauwernood gelijk tegen Deportivo Alavés (2-2). Ivan Rakitic scoorde in de tweede minuut van de extra tijd.

Nummer vier Atlético Madrid heeft twee punten minder dan Sevilla. De ploeg van trainer Diego Simeone won zaterdag door een doelpunt in de 87e minuut van Felipe met 1-0 van Osasuna. De Braziliaanse verdediger kopte raak uit een corner en dat was voor de Madrilenen pas de eerste poging op doel.

Villarreal speelde zonder Arnaut Danjuma met 1-1 gelijk tegen Celta de Vigo. De Oranje-international, die dinsdag speelde in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen, is geblesseerd.

Real Madrid komt zondag pas in actie. De Madrilenen gaan op bezoek bij Granada en bij winst nemen ze de koppositie weer over van Sevilla.