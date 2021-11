AZ is zaterdag door een doelpunt in de extra tijd ontsnapt aan een nederlaag in de thuiswedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1 in het AFAS Stadion en daarmee schieten de kwakkelende Alkmaarders weinig op in de Eredivisie.

NEC kwam in de negende minuut op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Jordy Bruijn. Daar leek het bij te blijven, tot Zakaria Aboukhlal in de derde minuut van de extra tijd een voorzet van Hakon Evjen binnenkopte.

Aboukhlal voorkwam zo de zevende nederlaag van AZ dit Eredivisie-seizoen, terwijl vorig jaar in 34 wedstrijden maar vijf keer werd verloren. De ploeg van trainer Pascal Jansen staat op de elfde plaats, lager dan promovendus NEC. De Nijmeegse club heeft drie punten meer.

In de Conference League, waarin Jablonec donderdag in Tsjechië de tegenstander is, presteert AZ veel beter. De club heeft in de vijfde groepswedstrijd aan een punt voldoende voor overwintering.

Eredivisie-speelronde 13 Zaterdag 16.30 uur: PSV-Vitesse 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Sparta-FC Twente 0-1

Zaterdag 20.00 uur: AZ-NEC 1-1

Zaterdag 21.00 uur: Heracles-Fortuna Sittard

Zondag 12.15 uur: Go Ahead Eagles-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Willem II

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Ajax

Zondag 20.00 uur: SC Cambuur-FC Utrecht

Scheidsrechter wil doelpunt ten onrechte afkeuren

De wedstrijd tussen AZ en NEC moest zaterdag al na een kwartier worden stilgelegd door scheidsrechter Jeroen Manschot, omdat supporters het lege stadion binnendrongen. Enkele indringers betraden zelfs het veld.

Na een paar minuten kon het duel worden hervat. NEC leidde op dat moment al door een goal van Bruijn in de negende minuut. Hij kreeg de bal plots voor zijn voeten en faalde oog in oog met AZ-keeper Peter Vindahl Jensen niet.

De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel. Bij het terugkijken van de beelden bleek de bal richting Bruijn echter niet afkomstig van een NEC'er, maar van AZ-verdediger Bruno Martins Indi.

In het vervolg van de eerste helft kreeg AZ een grote kans. Spits Vangelis Pavlidis schoot op de paal, waardoor het halverwege 0-1 was.

In de tweede helft was AZ machteloos en leek NEC verrassend eenvoudig overeind te blijven. Na een voorzet vanaf links van Evjen redde Aboukhlal met een kopbal in de 93e minuut alsnog een punt voor de Alkmaarse ploeg.

Zorgen bij AZ, dat voor de zevende keer dit seizoen puntenverlies leed. Foto: Pro Shots

