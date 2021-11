De Eredivisie-wedstrijden AZ-NEC en Heracles Almelo-Fortuna Sittard zijn zaterdag stilgelegd, omdat fans het stadion betraden. Beide supportersgroepen staken daarbij vuurwerk af.

Vanwege de oplopende coronacijfers wordt dit weekend voor het eerst dit seizoen in lege stadions gespeeld. De supportersgroepen van AZ en Heracles wilden hun onvrede daarover uiten.

Bij AZ liepen enkele indringers zelfs even op het veld en bij Heracles werd vanuit een hoek vuurwerk richting het veld gegooid.

Zowel in het AFAS Stadion in Alkmaar als in Erve Asito in Almelo gingen de supporters na enkele minuten weer weg en kon de wedstrijd worden hervat. AZ tegen NEC eindigde in 1-1, terwijl Heracles met 3-1 te sterk was voor Fortuna Sittard.

Het is al weken onrustig in stadions

Het is niet voor het eerst dat Eredivisie-wedstrijden tijdens deze pandemie moesten worden stilgelegd omdat supporters een leeg stadion binnendrongen.

In mei kwamen fans van Feyenoord De Kuip met vuurwerk binnen tijdens het duel met RKC Waalwijk en vrijdagavond was het onrustig bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Ook bij FC Den Bosch-TOP Oss en Telstar-ADO Den Haag kwamen boze fans het stadion in.

Met publiek op de tribunes was het de laatste weken eveneens onrustig in Nederlandse stadions. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) maakte vrijdag na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond wedstrijden voortaan harder worden aangepakt.