Heracles Almelo heeft zaterdag een bewogen week afgesloten met een overwinning. In eigen huis werd afgerekend met Fortuna Sittard: 3-1. Eerder op de avond eindigde Sparta Rotterdam-FC Twente in 0-1, waarbij Václav Cerný zijn rentree vierde.

Voor Heracles volgde het duel met Fortuna een week nadat Rai Vloet werd opgepakt voor betrokkenheid bij een dodelijk auto-ongeluk. De spelmaker is inmiddels weer vrij, maar nog wel verdachte in de zaak.

Ondanks de roerige dagen én een onderbreking doordat fans kort het stadion binnendrongen en vuurwerk afstaken, beleefde Heracles een uitstekende start tegen Fortuna. Na vijf minuten was het 1-0 dankzij Ismail Azzaoui, die met een geplaatst schot scoorde.

Nog geen vijf minuten later was het echter weer gelijk, toen Zian Flemming profiteerde van onnodig uitkomen van Heracles-keeper Janis Blaswich. Nog in de eerste helft zorgde Azzaoui wederom met een fraai schot voor de tweede Heracles-treffer.

Na rust bepaalde Kaj Sierhuis, nadat hij al een paar keer gevaar had gesticht, met een prachtige vrije trap de eindstand. Heracles kon de zege goed gebruiken en is nu de nummer twaalf van de Eredivisie. Fortuna houdt alleen PEC Zwolle onder zich.

De 2-1 van Ismail Azzaoui was fraai. De 2-1 van Ismail Azzaoui was fraai. Foto: Pro Shots

Van Wolfswinkel matchwinner bij FC Twente

FC Twente had zaterdag in een wedstrijd met een lage amusementswaarde voor rust een licht overwicht tegen Sparta, maar slaagde er niet in om grote kansen af te dwingen. De thuisploeg moest het vooral van counters hebben.

Ook na rust bleken beide ploegen aan elkaar gewaagd en waren kansen schaars, maar kwam er tóch een winnaar. Invaller Michel Vlap werd bij een kans onderuitgehaald, waarna Ricky van Wolfswinkel de toegekende strafschop benutte.

Een minuut na de goal kwam Cerný als invaller binnen de lijnen. De tweevoudig Tsjechisch international liep in januari een zware knieblessure op en sloot vorige maand al aan bij de groepstraining van Twente.

In de vorige speelronde won Sparta nog knap met 0-3 bij Willem II, maar dat lijkt een incident. De ploeg van trainer Henk Fraser staat op de zestiende plaats. FC Twente bezet de zesde plek en kent daarmee tot dusver een goed seizoen.

Ricky van Wolfswinkel juicht na zijn rake penalty. Ricky van Wolfswinkel juicht na zijn rake penalty. Foto: ANP