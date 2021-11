Roger Schmidt is lovend over Ibrahim Sangaré, die PSV zaterdag op schitterende wijze op voorsprong zette in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0). De trainer is altijd overtuigd geweest van de kwaliteiten van de Ivoriaan, al ziet hij wel dat die zich ontwikkeld heeft.

"Sangaré was vanaf het begin goed, maar nu is hij top", zei Schmidt tegen ESPN. "Iedereen heeft de lat voor hem altijd hoog gelegd en nu zijn steeds meer mensen overtuigd."

PSV nam de middenvelder anderhalf jaar geleden voor bijna 10 miljoen euro over van Toulouse, maar na zijn eerste seizoen waren er twijfels. Dit seizoen lijkt Sangaré de verwachtingen wel waar te maken en scoort hij opvallend vaak. Na één doelpunt in zijn eerste jaar in Eindhoven staat de teller dit seizoen al op drie.

"Sangaré vindt de ruimtes, ook vandaag tegen Vitesse weer", vertelde Schmidt. "Met én zonder bal is hij heel belangrijk voor het team. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt."

Eredivisie-speelronde 13 Zaterdag 16.30 uur: PSV-Vitesse 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Sparta-FC Twente 0-1

Zaterdag 20.00 uur: AZ-NEC

Zaterdag 21.00 uur: Heracles-Fortuna Sittard

Zondag 12.15 uur: Go Ahead Eagles-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Willem II

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Ajax

Zondag 20.00 uur: SC Cambuur-FC Utrecht

Roger Schmidt tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Roger Schmidt tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. Foto: Pro Shots

'Het team is goed bezig'

In een leeg Philips Stadion scoorde Sangaré in de negentiende minuut tegen Vitesse met een volley van zo'n 20 meter. Ook de 2-0 in de dertigste minuut van Bruma was een fraaie volley, waarna PSV niet meer in de problemen kwam.

"Voor rust waren we heel goed en maakten we twee topgoals", zag Schmidt. "In de tweede helft hebben we als team gestreden en hadden we de 3-0 kunnen maken. Dat lukte niet, maar belangrijker is dat we de nul hebben gehouden."

Het was voor het eerst sinds de uitwedstrijd tegen AZ (0-3) op 11 september dat PSV geen treffer incasseerde in een Eredivisie-duel. De Eindhovense club heeft nu drie wedstrijden op rij gewonnen.

"Van de laatste dertien wedstrijden hebben we er maar één slecht gespeeld en dat was tegen Ajax. En tegen Feyenoord waren twintig minuten niet goed", vervolgde Schmidt. "Over het geheel gezien is het team goed bezig. We verdienen het om daar te staan waar we nu staan."

Het doelpunt van Ibrahim Sangaré in beeld. Het doelpunt van Ibrahim Sangaré in beeld. Foto: Pro Shots

PSV staat bovenaan in Eredivisie

Door de overwinning op Vitesse staat PSV bovenaan in de Eredivisie. De voorsprong op Ajax bedraagt drie punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog uit tegen RKC Waalwijk en hebben bovendien een veel beter doelsaldo.

Feyenoord, dat vijf punten minder heeft dan PSV, heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper. De Rotterdammers treffen zondag hekkensluiter PEC Zwolle in De Kuip.

Komende donderdag speelt PSV in de Europa League thuis tegen Sturm Graz.

Bekijk de stand in de Eredivisie