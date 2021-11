Paris Saint-Germain is zaterdag aan puntenverlies ontsnapt in de Ligue 1. Een rode kaart van keeper Keylor Navas leek de koploper op te breken tegen FC Nantes, maar een eigen goal en het eerste competitiedoelpunt van Lionel Messi brachten alsnog verlossing: 3-1. In Italië boekte Atalanta met Nederlandse inbreng een royale zege.

Kylian Mbappé zette PSG tegen Nantes al in de tweede minuut op het goede spoor: 1-0. De Franse topclub verzuimde verder afstand te nemen en kreeg in de 65e minuut een tik, toen keeper Navas rood kreeg na een harde charge.

Niet veel later leek puntenverlies in de maak, toen Randal Kolo in twee instanties scoorde. In de slotfase rechtte PSG met invaller Georginio Wijnaldum echter alsnog de rug in het Parc des Princes.

De 2-1 viel op zeer gelukkig wijze: Dennis Appiah veranderde de bal van richting en passeerde daarmee zijn eigen keeper. In de slotminuten maakte Messi het feest compleet met zijn eerste competitiegoal voor PSG.

PSG is hard op weg naar een nieuwe landstitel in Frankrijk. De ploeg van coach Mauricio Pochettino heeft een voorsprong van dertien punten op nummer twee RC Lens, dat deze speelronde nog wel in actie moet komen.

Keylor Navas moest het veld verlaten na een harde overtreding.

Koopmeiners en De Roon winnen met Atalanta

Eerder op de dag boekten basisspelers Teun Koopmeiners en Marten de Roon een grote zege met Atalanta. Het werd in eigen huis 5-2 tegen het laaggeklasseerde Spezia, dat nog wel op voorsprong kwam.

Daarna stelden Mario Pasalic (tweemaal), Duván Zapata (penalty), Luis Muriel en Ruslan Malinovskyi orde op zaken namens Atalanta. De late tweede goal van M'Bala Nzola was voor de statistieken.

Atalanta is achter Napoli, AC Milan en Internazionale de nummer vier van Italië. Later op zaterdag staan Lazio-Juventus en Fiorentina-AC Milan nog op het programma.

