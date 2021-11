AC Milan heeft zaterdag ondanks twee doelpunten van Zlatan Ibrahimovic de eerste nederlaag van het Serie A-seizoen geleden. Eerder op de avond boekte Matthijs de Ligt een belangrijke zege met Juventus. In Frankrijk ontsnapte Paris Saint-Germain mede dankzij Lionel Messi.

Milan stond op bezoek bij Fiorentina na een uur met 3-0 achter, waarna Ibrahimovic met twee doelpunten in korte tijd de spanning terugbracht. Vlak voor tijd tekende Dusan Vlahovic met zijn tweede goal echter voor 4-2, waarna het diep in de extra tijd nog 4-3 werd door een eigen doelpunt.

De eerste seizoensnederlaag betekent dat Napoli, dat in punten gelijk staat met Milan, zondag kan uitlopen. De koploper gaat op bezoek bij nummer drie Internazionale en staat dus wel voor een zware opgave.

Bij Lazio-Juventus, met De Ligt in de basis bij de bezoekers, werden beide doelpunten gemaakt door Leonardo Bonucci. De centrale verdediger benutte zowel voor als na rust een penalty. Juventus staat zevende in de Serie A. Het gat naar de top vier - de eerste vier plaatsen geven recht op Champions League-voetbal - is vier punten.

De vierde plek is in handen van Atalanta, dat met Teun Koopmeiners en Marten de Roon in de basis met 5-2 van Spezia won. Na de 0-1 stelden Mario Pasalic (tweemaal), Duván Zapata (penalty), Luis Muriel en Ruslan Malinovskyi orde op zaken. De late tweede goal van M'Bala Nzola was voor de statistieken.

Leonardo Bonucci scoorde twee keer uit een strafschop voor Juventus. Leonardo Bonucci scoorde twee keer uit een strafschop voor Juventus. Foto: Getty Images

Tien PSG'ers winnen laat van Nantes

In Frankrijk knokte Paris Saint-Germain zich met tien man langs FC Nantes: 3-1. Kylian Mbappé zette de koploper al in de tweede minuut op het goede spoor. Daarna ging het in de 65e minuut de verkeerde kant op, toen keeper Keylor Navas rood kreeg na een harde charge.

Niet veel later leek puntenverlies in de maak, toen Randal Kolo in twee instanties scoorde. In de slotfase rechtte PSG met invaller Georginio Wijnaldum echter alsnog de rug in het Parc des Princes.

De 2-1 viel op zeer gelukkig wijze: Dennis Appiah veranderde de bal van richting en passeerde daarmee zijn eigen keeper. In de slotminuten maakte Messi het feest compleet met zijn eerste competitiegoal voor PSG.

PSG is hard op weg naar een nieuwe landstitel in Frankrijk. De ploeg van coach Mauricio Pochettino heeft een voorsprong van dertien punten op nummer twee RC Lens, dat deze speelronde nog wel in actie moet komen.

Keylor Navas moest het veld verlaten na een harde overtreding. Keylor Navas moest het veld verlaten na een harde overtreding. Foto: Pro Shots

