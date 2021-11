PSV heeft zaterdag een overtuigende overwinning geboekt in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Door fraaie goals in de eerste helft van Ibrahim Sangaré en Bruma wonnen de Eindhovenaren met 2-0 en zetten zo druk op concurrenten Ajax en Feyenoord.

Sangaré volleerde in de negentiende minuut raak in het Philips Stadion en ook de 2-0 van Bruma in de dertigste minuut was een volley. De ploeg van trainer Roger Schmidt kwam vervolgens niet meer in de problemen tegen Vitesse, dat vijfde staat in de Eredivisie.

PSV pakte door de overwinning op de Arnhemmers de koppositie. De voorsprong op Ajax bedraagt drie punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog uit tegen RKC Waalwijk en hebben bovendien een veel beter doelsaldo. Feyenoord, dat vijf punten minder heeft dan PSV, heeft zelfs twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper. De Rotterdammers treffen zondag hekkensluiter PEC Zwolle in De Kuip.

Door de overwinning kan PSV met vertrouwen toewerken naar de Europa League-wedstrijd donderdag tegen Sturm Graz. Vitesse speelt dan in de Conference League uit tegen Stade Rennais.

Eredivisie-speelronde 13 Zaterdag 16.30 uur: PSV-Vitesse 2-0

Zaterdag 18.45 uur: Sparta-FC Twente

Zaterdag 20.00 uur: AZ-NEC

Zaterdag 21.00 uur: Heracles-Fortuna Sittard

Zondag 12.15 uur: Go Ahead Eagles-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-PEC Zwolle

Zondag 14.30 uur: Heerenveen-Willem II

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Ajax

Zondag 20.00 uur: SC Cambuur-FC Utrecht

Bruma volleert raak en zet PSV op een 2-0-voorsprong. Foto: Getty Images

Schmidt zet Doan en Gutiérrez in basis

In een leeg Philips Stadion moest Schmidt zaterdag puzzelen, want de Duitser miste tegen Vitesse tal van spelers. Ritsu Doan, Bruma en Érick Gutiérrez mochten starten bij afwezigheid van onder andere Philipp Max (corona) en Eran Zahavi, die afgelopen week geblesseerd raakte bij de nationale ploeg van Israël. Aanvoerder Marco van Ginkel en Davy Pröpper begonnen op de bank begonnen tegen hun oude club.