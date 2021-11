Borussia Dortmund heeft zaterdag mede dankzij de eerste Bundesliga-goal van Donyell Malen geprofiteerd van de 2-1-nederlaag van koploper Bayern München vrijdag bij FC Augsburg. De ploeg van trainer Marco Rose won thuis met 2-1 van VfB Stuttgart. Wout Weghorst was trefzeker voor VfL Wolfsburg, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Arminia Bielefeld.

Malen, die bij afwezigheid van de nog altijd geblesseerde Erling Haaland mocht starten bij Dortmund, was in de 56e minuut trefzeker tegen Stuttgart. De aanvaller haalde van afstand uit en zag de bal via het been van Stuttgart-verdediger Hiroki Ito binnengaan.

Het betekende de tweede treffer van Malen in dienst van Dortmund, nadat hij in september had gescoord in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP.

Zeven minuten na de rake uithaal van Malen was het weer gelijk in het Signal Iduna Park. Roberto Massimo scoorde voor Stuttgart, waarna Marco Reus de thuisploeg alsnog drie punten bezorgde. De aanvoerder maakte vijf minuten voor tijd de 2-1.

Dortmund heeft nu na twaalf speelronden een punt achterstand op Bayern. SC Freiburg, de club van keeper Mark Flekken, staat knap derde op zes punten van de koploper en speelt zondag nog thuis tegen Eintracht Frankfurt.

Bundesliga-speelronde 12 Vrijdag: Augsburg-Bayern 2-1

Zaterdag: Hoffenheim-RB Leipzig 2-0

Zaterdag: Arminia-Wolfsburg 2-2

Zaterdag: Leverkusen-VfL Bochum 1-0

Zaterdag: Mönchengladbach-Greuther Fürth 4-0

Zaterdag: Dortmund-VfB Stuttgart 2-1

Zaterdag 18.30 uur: Union Berlin-Hertha BSC

Zondag 15.30 uur: Freiburg-Frankfurt

Zondag 17.30 uur: Mainz 05-FC Köln

Donyell Malen haalt uit voor zijn eerste Bundesliga-goal.

Weghorst scoort na twee maanden weer

Net als Malen maakte Weghorst zaterdag met zijn doelpunt een einde aan een lange droogte. De spits had twee maanden niet gescoord voor Wolfsburg, dat op de vijfde plaats staat in de Bundesliga.

Na een treffer van de Japanner Masaya Okugawa en een benutte strafschop van Fabian Klos leek Wolfsburg op weg naar een nederlaag bij Arminia Bielefeld, maar de ploeg van trainer Florian Kohfeldt pakte toch nog een punt. In de 62e minuut tekende Weghorst voor de 2-1 in de SchücoArena en een minuut later bepaalde Lukas Nmecha de eindstand op 2-2.

Weghorst staat nu op vier treffers dit seizoen voor Wolfsburg, waar Micky van de Ven tegen Bielefeld negentig minuten op de bank bleef.

Teleurstelling bij VfL Wolfsburg na het gelijkspel tegen Bielefeld.

Assist Frimpong voor winnend Leverkusen

Nummer vier Bayer Leverkusen boekte met de Nederlandse backs Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven in de basis een 1-0-overwinning tegen VfL Bochum. Op aangeven van Frimpong maakte de Franse spits Amine Adli al in de derde minuut de enige goal van de wedstrijd in de BayArena.

RB Leipzig ging met 2-0 onderuit bij 1899 Hoffenheim. Brian Brobbey viel in de PreZero Arena in de zeventigste minuut in, toen de eindstand al op het scorebord stond. Diadie Samassékou (twaalfde minuut) en Moanes Dabour (68e minuut) scoorden voor Hoffenheim.

Hekkensluiter Greuther Fürth, dat pas één punt heeft, ging hard onderuit op bezoek bij Borussia Mönchengladbach (4-0). Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Alassane Pléa en opnieuw Hofmann scoorden voor de thuisploeg. Bij Greuther Fürth was er een basisplaats voor Jetro Willems, terwijl Nick Viergever ontbrak door een blessure.

Bayer Leverkusen bedankt het publiek na de overwinning op VfL Bochum.

