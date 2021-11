10' GOAL NEC! 0-1



Het is NEC dat verrassend de score opent in Alkmaar. De goal van Jordy Bruijn wordt in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel. Op tv-beelden is echter te zien dat de bal via de voet van Bruno Martins Indi bij de middenvelder belandde en daarom wordt het doelpunt na ingrijpen van de VAR alsnog goedgekeurd.