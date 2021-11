PSV neemt het zaterdag thuis op tegen Vitesse met Ritsu Doan en Bruma in de basis. Trainer Roger Schmidt moet puzzelen omdat hij kampt met veel blessuregevallen in de selectie.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro; Gutiérrez, Sangaré; Bruma, Götze, Doan; Vinícius.

Opstelling Vitesse Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Dasa; Bero, Tronstad, Wittek; Buitink, Frederiksen, Openda.

Bij PSV ontbreken onder anderen spits Eran Zahavi en verdedigers Philipp Max en Jordan Teze wegens blessureleed. Zij stonden bij de vorige competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-4-zege) nog wel aan de aftrap.

Bij afwezigheid van Zahavi, die geblesseerd terugkeerde van de nationale ploeg van Israël, is Carlos Vinícius de enige spits. De Braziliaan scoorde dit seizoen twee keer in acht Eredivisie-wedstrijden.

Linksback Max wordt op zijn positie vervangen door Mauro Júnior, die tegen Fortuna nog op het middenveld stond. Ook Phillipp Mwene schuift vanaf het middenveld weer een linie naar achteren en neemt de plaats van Teze over als rechtsback.

Gutiérrez houdt Van Ginkel en Pröpper op de bank

Mario Götze staat in de rug van Vinícius en wordt geflankeerd door Doan en Bruma. De drie moesten twee weken geleden in Sittard, vlak voor de interlandbreak, nog genoegen nemen met een invalbeurt.

Op het middenveld behoudt Érick Gutiérrez zijn basisplaats. Marco van Ginkel en Davy Pröpper zitten op de bank, net als de Belgische aanvaller Yorbe Vertessen.

Vitesse, dat op de vijfde plaats staat in de Eredivisie, start in dezelfde opstelling als twee weken geleden tegen FC Utrecht, toen een knappe 2-1-zege werd geboekt. Dat betekent dat de aanval wordt gevormd door Thomas Buitink, Nikolai Frederiksen en Loïs Openda.

De aftrap in het lege Philips Stadion is om 16.30 uur. PSV staat in punten gelijk met koploper Ajax, dat een beter doelsaldo heeft. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek bij RKC Waalwijk.