De druk op manager Ole Gunnar Solskjaer is zaterdag toegenomen door een nieuwe nederlaag van Manchester United. 'The Red Devils' gingen ondanks een doelpunt van Donny van de Beek met liefst 4-1 ten onder bij Watford. Eerder op de dag maakte koploper Chelsea mede dankzij een assist van Hakim Ziyech geen fout bij Leicester City.

Van de Beek viel in Watford halverwege in bij United, dat op dat moment met 2-0 achterstond. Al snel tekende de oud-Ajacied met een kopbal van dichtbij voor zijn eerste treffer van het seizoen, maar een goed resultaat bleek er niet in te zitten voor United.

In de eerste helft had Joshua King voor 1-0 gezorgd en maakte Ismaïla Sarr er vlak voor het rustsignaal 2-0 van. Sarr nam daarmee revanche, want in de beginfase had hij tot twee keer toe - zijn eerste poging moest over - een penalty gemist. David de Gea stopte beide inzetten.

Na de aansluitingstreffer van Van de Beek ging United op jacht naar meer, maar een rode kaart van verdediger Harry Maguire (twee keer geel) bemoeilijkte de missie. In de slotfase werd een doelpunt van Cristiano Ronaldo afgekeurd en zorgden João Pedro en Emmanuel Dennis voor 3-1 en 4-1.

United, dat met vier punten uit de laatste zeven duels de slechtst presterende Premier League-ploeg is, zakt door de nederlaag naar de achtste plaats. De ploeg van de bekritiseerde Solskjaer gaat in de volgende speelronde op bezoek bij het in vorm verkerende Chelsea.

Ziyech levert assist bij winnend Chelsea

De koploper uit Londen was eerder op de dag een maatje te groot voor Leicester City: 0-3. De eindstand werd in het King Power Stadium bepaald door een goal van Christian Pulisic. Hij scoorde in de 71e minuut op aangeven van Ziyech, die zeven minuten eerder was ingevallen.

Chelsea had in de eerste helft al afstand genomen van Leicester door doelpunten van Antonio Rüdiger en N'Golo Kanté. 'The Blues' leiden in de Premier League met 29 punten uit twaalf speelrondes.

Daarachter had West Ham United de kans om Manchester City in ieder geval voor even van de tweede plek te verdringen, maar dat lukte niet. De ploeg van manager David Moyes ging met 1-0 ten onder tegen Wolverhampton Wanderers, dat United op de ranglijst passeerde. Raúl Jiménez scoorde.

De 'Wolves' gingen ook Brighton & Hove Albion voorbij, dat met Kjell Scherpen, Joël Veltman en Jürgen Locadia op de bank met 2-0 van Aston Villa verloor. In de slotfase lieten Ollie Watkins en Tyrone Mings de thuisfans juichen.

Overige uitslagen:

Burnley-Crystal Palace 3-3

Newcastle United-Brentford 3-3

Norwich City-Southampton 2-1

