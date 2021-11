Koploper Chelsea heeft zaterdag in de Premier League een probleemloze overwinning op Leicester City geboekt. 'The Blues' wonnen mede dankzij een assist van invaller Hakim Ziyech met 0-3 in het King Power Stadium.

Verdediger Antonio Rüdiger zette Chelsea al na veertien minuten op voorsprong door op fraaie wijze raak te koppen na een voorzet van Ben Chilwell. N'Golo Kanté zorgde in de 28e minuut van afstand met zijn tweede doelpunt van het seizoen voor de 0-2.

In de 63e minuut mocht Ziyech zijn opwachting maken als vervanger van Mason Mount. De oud-Ajacied was in zijn vijfde competitieduel van het seizoen direct belangrijk met een assist. Hij omspeelde zijn directe tegenstander aan de rechterkant en bediende de ingevallen Christian Pulisic, die van dichtbij binnen werkte.

Het leek er even op dat Pulisic tien minuten voor tijd ook de 0-4 aantekende, maar aangever Chilwell stond in buitenspelpositie. Enkele minuten later werd ook een treffer van Reece James afgekeurd omdat een teamgenoot tijdens de aanval buitenspel stond, waardoor een oorwassing uitbleef voor Leicester City.

Chelsea boekte de vijfde zege in de laatste zes wedstrijden. De koploper in de Premier League heeft nu 29 punten, zes meer dan naaste belagers Manchester City en West Ham United. West Ham speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (aftrap 16.00 uur) en City ontvangt zondag Everton (15.00 uur).

Leicester City bleef al voor de derde keer op rij zonder overwinning in een competitiewedstrijd. De ploeg van manager Brendan Rodgers staat met vijftien punten in de middenmoot.

Hakim Ziyech was met een assist belangrijk voor Chelsea. Foto: Reuters

