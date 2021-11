Markus Anfang is na beschuldigingen van fraude opgestapt als trainer van Werder Bremen. Tegen de Duitser loopt een onderzoek omdat hij mogelijk een vals vaccinatiebewijs heeft gebruikt.

Vrijdag werd bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Anfang en diens assistent Florian Junge. Ook die heeft zaterdag, kort voor de thuiswedstrijd tegen Schalke 04, zijn ontslag ingediend.

"Ik heb vanwege de ondertussen extreem belastende zaak voor de vereniging, het elftal, mijn familie en mezelf besloten dat ik mijn werk als coach van Werden Bremen met onmiddellijke ingang beëindig", liet Anfang via Werder weten.

Anfang ontkende de beschuldiging vrijdag. "Ik ben net als iedereen dubbel gevaccineerd en heb mijn beide inentingen gekregen in een officieel vaccinatiecentrum en daar ook de bijbehorende stempel in mijn gele boekje gekregen", liet hij weten. "Ik ging er uiteraard van uit dat alles in orde was."

Sportief directeur Frank Baumann verklaarde dat Anfang en Junge hun verantwoordelijkheid hebben genomen. "Ze dragen er daarmee aan bij dat de rust wederkeert. We respecteren hun besluit", aldus Baumann, die op zoek gaat naar een nieuwe technische staf.

Werder Bremen bezet momenteel de achtste plek in de 2. Bundesliga. 'Die Werderaner' degradeerden vorig seizoen voor het eerst in veertig jaar uit de Bundesliga.