Julian Nagelsmann ergerde zich vrijdagavond mateloos aan het spel van Bayern München in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg (2-1). 'Der Rekordmeister' leed tegen de ploeg van Jeffrey Gouweleeuw de tweede nederlaag van het seizoen.

"Het is voor het eerst sinds mijn aanstelling bij Bayern dat ik echt boos ben", zei Nagelsmann volgens Kicker. "We hadden het veel beter moeten doen. De tegengoals waren vergelijkbaar met die in de wedstrijden tegen Freiburg en Benfica. We hebben daar laatst nog over gesproken, maar toch gaat het weer mis."

Bayern stond na 36 minuten al op een 2-0-achterstand door doelpunten van Mads Pedersen en André Hahn. Robert Lewandowski maakte in de eerste helft nog de aansluitingstreffer, maar de koploper was na rust niet meer bij machte om een punt of meer af te dwingen.

"We verdedigden alsof het niet echt belangrijk was", zei een kritische Nagelsmann. "De tegenstander had helemaal geen briljante aanvallen, maar scoorde wel twee keer. Wij schoten juist te weinig op doel. Maar als het voorin niet zo voortvarend gaat bij ons, moeten we ervoor zorgen dat we defensief secuurder spelen. Anders moeten we elke wedstrijd vijf keer gaan scoren om te winnen."

Foto: Reuters

'We hebben het zelf zo ver laten komen'

Augsburg bezorgde Bayern pas de tweede nederlaag van het seizoen in de Bundesliga, nadat Eintracht Frankfurt begin oktober met 1-2 zegevierde in München. Daar komt nog een pijnlijke 5-0-nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach in de DFB-Pokal bij.

"Dit is een bittere tegenvaller voor ons zelfbeeld", zei Thomas Müller. "Je krijgt niet vaak twee doelpunten tegen uit twee of drie kansen, maar we hebben het zelf zo ver laten komen. We waren onzorgvuldig. Dit is echt een totaal onnodige nederlaag."

Bayern München gaat ondanks de nipte nederlaag nog wel aan kop in de Bundesliga, met 28 punten. Naaste belager Borussia Dortmund heeft vier punten minder en speelt zaterdag nog een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart.

