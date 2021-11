Trainer Gertjan Verbeek heeft vrijdagavond na de thuisnederlaag van Almere City tegen MVV Maastricht (0-2) forse kritiek geuit op zijn spelers. De laagvlieger bleef voor de dertiende keer dit seizoen zonder overwinning.

"Ik sta hier nu met een klotegevoel", zei Verbeek tegen ESPN. "Het was een heel slechte wedstrijd van onze kant, waarin we zestig minuten lang niks afdwongen. Het was ondermaats, zeker voor een thuiswedstrijd. We mogen eigenlijk blij zijn dat er geen supporters waren. Het is te gek voor woorden dat ik dat al zeg."

Almere City kwam vlak na rust op achterstand door een fraai schot van Sven Blummel in de omschakeling, maar de thuisploeg kreeg daarna wel wat kansen op de gelijkmaker. Jonas Arweiler zag zijn penalty in de 69e minuut echter gestopt worden, waarna Blummel het duel tien minuten voor tijd op slot gooide.

"We kwamen na rust knullig op achterstand. Het was zo'n wedstrijd waarin we nog wel een penalty kregen, maar die ging er ook niet in. Als je dan ziet hoe die tweede tegengoal tot stand kwam, dan denk je haast aan sabotage", baalde een terneergeslagen Verbeek.

De 59-jarige Overijsselaar werd afgelopen zomer aangesteld bij Almere City, maar presteert eigenlijk al vanaf het begin teleurstellend bij de ambitieuze club. Almere City staat nu slechts achttiende, terwijl vorig seizoen nog de play-offs voor promotie naar de Eredivisie werden gehaald.

"Dit was een wedstrijd waarin we wat aansluiting hadden kunnen krijgen met de rest, want het staat dicht bij elkaar", benadrukte Verbeek. "Maar dan moet je wel eerst gaan winnen. Vandaag hebben we echt geen aanspraak kunnen maken op de overwinning."

Jonas Arweiler miste in de tweede helft een strafschop namens Almere City. Foto: Pro Shots

