Bayern München heeft vrijdag in de Bundesliga een verrassende nederlaag geleden. De koploper verloor op bezoek bij FC Augsburg met 2-1. In België verloor Club Brugge ondanks een doelpunt van Bas Dost.

Bayern München keek na 36 minuten tegen een 2-0-achterstand aan. Mads Pedersen schoot namens het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw een afvallende bal hard in de hoek. Een kwartier later knikte André Hahn de 2-0 tegen de touwen na een prachtige voorzet vanaf de linkerkant.

De thuisploeg kon niet lang genieten van de comfortabele voorsprong, want twee minuten na de treffer van Hahn tekende Robert Lewandowski voor de aansluitingstreffer. De Pool knalde raak met een volley nadat Thomas Müller de bal op geweldige wijze had verlengd met de hak.

Bayern, dat geen beroep kon doen op Joshua Kimmich omdat hij in quarantaine moest, had nog veel tijd voor meer doelpunten en kreeg vooral via Lewandowski en Alphonso Davies de nodige kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Door de nederlaag kan de voorsprong van Bayern in de Bundesliga worden verkleind. Nummer twee Borussia Dortmund speelt zaterdag thuis tegen VfB Stuttgart (aftrap 15.30 uur) en kan op één punt komen van de regerend landskampioen.

Bas Dost was trefzeker voor Club Brugge. Foto: Pro Shots

Brugge verliest ondanks doelpunt Dost van Mechelen

Club Brugge heeft vrijdag eveneens de tweede nederlaag van het seizoen geleden. De titelhouder verloor in de Jupiler Pro League met 2-1 bij KV Mechelen en moet pas op de plaats maken in de strijd om de koppositie.

Via Dost kwam Brugge in de 51e minuut nog op voorsprong. De Nederlandse spits, die een basisplaats had, prikte de bal van dichtbij binnen nadat een inzet van Hans Vanaken nog was gekeerd. Het was voor Dost zijn vijfde treffer van het seizoen.

Daarna ging het mis voor Brugge. Hugo Cuypers tekende voor de gelijkmaker en Rob Schoofs bezorgde Mechelen in de 78e minuut ook nog de drie punten. Naast Dost hadden ook Noa Lang en Ruud Vormer een basisplaats.

