FC Volendam heeft vrijdag door een late goal gelijkgespeeld tegen Jong Ajax. Het spektakelstuk in Amsterdam eindigde in 4-4. Excelsior was overtuigend te sterk voor Helmond Sport (1-5) en nam de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie op doelsaldo over.

Bij Jong Ajax-FC Volendam werd er tussen de achtste en de negentiende minuut liefst vijf keer gescoord. De Amsterdamse beloften kwamen op een 2-0-voorsprong via Max de Waal en Youri Regeer, waarna de thuisploeg door geklungel in de defensie een treffer schonk aan Volendam-middenvelder Gaetano Oristanio.

Een minuut later was het 3-1 door een goal van Christian Rasmussen en weer twee minuten later leidde een blunder van Jong Ajax-keeper Jay Gorter de 3-2 van Robert Mühren in. Kenneth Taylor maakte na een half uur de 4-2 door een penalty te benutten en die stand bleef lang staan. Martijn Kaars zorgde met een treffer in de 89e minuut voor een spannende slotfase en Denso Kasius schonk Volendam in de vijfde minuut van de extra tijd toch nog een punt: 4-4.

Voor Wim Jonk was het zo een bijzondere terugkeer in Amsterdam. De trainer van FC Volendam werkte van 2008 tot en met 2015 als techniektrainer en hoofd jeugdopleiding bij Ajax, maar moest vertrekken toen Johan Cruijff na een conflict met de directie zijn handen van de club aftrok.

Excelsior stond op bezoek bij Helmond Sport na zeventien minuten al op een 0-2-voorsprong door goals van Siebe Horemans en Reuven Niemeijer. Thijs Dallinga scoorde in de tweede helft drie keer, waardoor de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie op twintig goals staat. Helmond Sport kwam niet verder dan een doelpunt van Jellert Van Landschoot.

Excelsior en FC Volendam hebben nu allebei 32 punten, maar de Rotterdammers hebben nipt een beter doelsaldo (+18 om +17). Volendam heeft wel een duel minder gespeeld.

Thijs Dallinga (rechts) scoorde maar weer eens drie keer voor Excelsior. Thijs Dallinga (rechts) scoorde maar weer eens drie keer voor Excelsior. Foto: Pro Shots

Elia maakt na ruim veertien jaar rentree bij ADO

Nummer drie De Graafschap won door vier goals na rust met 0-4 van hekkensluiter FC Dordrecht en heeft twee punten minder dan de koplopers. Nummer vier FC Emmen maakte geen fout tegen Jong PSV (2-0-zege).

Het Almere City FC van trainer Gertjan Verbeek leed in het thuisduel met MVV Maastricht zijn negende nederlaag van het seizoen (0-2). NAC Breda (1-1 tegen Jong FC Utrecht) en Roda JC (2-2 tegen Jong AZ) speelden gelijk tegen een beloftenteam.

Bij Telstar-ADO Den Haag (0-2) en FC Den Bosch-TOP Oss (1-0) zorgden fans voor onrust. In Velsen gooiden fans in de eerste helft van buiten het stadion vuurwerk op het veld, waarna het duel zo'n tien minuten werd stilgelegd. In De Vliert drong een groepje fans van FC Den Bosch na een kwartier het stadion binnen om vuurwerk af te steken. Het spel lag daardoor een minuut of twee stil.

Bij ADO kwam Eljero Elia een kwartier voor tijd in het veld. De dertigvoudig international maakte zijn eerste minuten in het shirt van de Hagenaars sinds 29 april 2007.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie FC Dordrecht-De Graafschap: 0-4

NAC Breda-Jong FC Utrecht: 1-1

Roda JC-Jong AZ: 2-2

FC Emmen-Jong PSV: 2-0

FC Den Bosch-TOP Oss: 1-0

VVV-Venlo-FC Eindhoven: 2-0

Helmond Sport-Excelsior: 1-5

Telstar-ADO Den Haag: 0-2

Jong Ajax-FC Volendam: 4-4

Almere City FC-MVV Maastricht: 0-2

Telstar-ADO Den Haag werd tien minuten stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Telstar-ADO Den Haag werd tien minuten stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Foto: Pro Shots

