FC Twente Vrouwen heeft vrijdag de koppositie in de Eredivisie overgenomen van Feyenoord. De club uit Enschede won zelf met 1-5 bij VV Alkmaar en zag de Rotterdammers punten morsen tegen ADO Den Haag: 1-1.

FC Twente had de punten al snel in de tas. Fenna Kalma scoorde in de openingsminuut en via Kayleigh van Dooren werd het tien minuten later al 0-2. Suzanne Giesen, Renate Jansen en opnieuw Van Dooren voerden de score daarna verder op. Emmeke Henschen redde de eer voor VV Alkmaar.

Feyenoord kwam tegen ADO Den Haag na een half uur spelen op achterstand door een doelpunt van Liz Rijsbergen. Een kwartier na rust tekende Annouk Boshuizen voor de gelijkmaker, maar een overwinning zat er niet meer in voor Feyenoord.

FC Twente heeft nu twintig punten na tien wedstrijden en daarmee een punt meer dan Feyenoord. Ajax, dat vier punten minder heeft dan Twente, speelt zondag om 12.15 uur in Amsterdam tegen hekkensluiter Excelsior.

Nummer vier PSV, dat pas acht wedstrijden speelde en dertien punten heeft, komt zondag eveneens in actie. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij PEC Zwolle. Ook die wedstrijd begint om 12.15 uur.

