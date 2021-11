Óscar Tabárez is vrijdag na een dienstverband van ruim vijftien jaar ontslagen als bondscoach van Uruguay. De 74-jarige trainer moet vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten van het land in de huidige WK-kwalificatiereeks.

Uruguay verloor de laatste vier WK-kwalificatiewedstrijden en staat na veertien duels op een teleurstellende zevende plaats in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks. De top vier plaatst zich voor het WK in Qatar en de nummer vijf speelt play-offs.

Naast Tabárez moesten ook de andere leden van de technische staf vertrekken. Tabárez begon in 2006 aan zijn tweede termijn als bondscoach van Uruguay en was dus liefst vijftien jaar achtereenvolgend de trainer van de ploeg van onder anderen Luis Suárez en Edinson Cavani.

Met Tabárez, die tussen 1988 en 1990 ook al de bondscoach was, werd Uruguay in 2010 vierde op het WK in Zuid-Afrika. In de halve finale verloor het Zuid-Amerikaanse land met 3-2 van het Nederlands elftal. Een jaar later won Uruguay de Copa América, het kampioenschap van Zuid-Amerika.

Uruguay heeft nog geen opvolger gevonden voor Tabárez. De WK-kwalificatiereeks gaat eind januari volgend jaar verder met een uitwedstrijd tegen Paraguay, dat er met slechts dertien punten nog slechter voorstaat.