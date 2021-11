Joshua Kimmich moet opnieuw in quarantaine vanwege het coronavirus. De Duitser is in contact gekomen met een besmette persoon en mist daardoor de komende wedstrijden van Bayern München.

Kimmich moet in quarantaine omdat hij niet gevaccineerd is. De middenvelder mist als gevolg van de quarantaineverplichting in Duitsland het uitduel met FC Augsburg van vrijdagavond en kan dinsdag ook niet tegen Dynamo Kiev in de Champions League uitkomen.

De 26-jarige Kimmich weigert zich voorlopig te laten vaccineren en heeft daar veel kritiek op gekregen. Veel Duitsers vinden dat een bekende voetballer als Kimmich een rolmodel is en het goede voorbeeld moet geven. Naar verluidt hebben ploeggenoten Serge Gnabry, Jamal Musiala en Eric Maxim Choupo-Moting zich ook nog niet laten vaccineren.

Kimmich, Gnabry en Musiala moesten vorige week ook in quarantaine bij de nationale ploeg van Duitsland. Ze waren in contact gekomen met ploeg- en landgenoot Niklas Süle, die ondanks een volledige vaccinatie positief testte op het coronavirus.

Het viertal kon daardoor niet spelen tijdens de afgelopen interlandperiode. Duitsland, dat zich al voor het WK in Qatar had geplaatst, versloeg Liechtenstein en Armenië met respectievelijk 9-0 en 1-4.

