Mensen die zich misdragen rond voetbalwedstrijden worden harder aangepakt. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft daar afspraken over gemaakt met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters met betaaldvoetbalclubs in hun gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Een van de gemaakte afspraken is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste categorie in het voetbalgeweld voortaan via het strafrecht worden aangepakt. De clubs, gemeenten en politie zullen daarnaast zo veel mogelijk de schade in het stadion, aan straatmeubilair en bijvoorbeeld politiebusjes verhalen op de geweldplegers en vernielers.

Ook komen op meer plekken in en rond stadions kwalitatief goede camera's te hangen. Daders zijn dan makkelijker te identificeren. Verder komt er begin volgend jaar een proef met een app. Een meldplichtige kan op die manier aantonen dat hij bij een bepaalde voetbalwedstrijd niet in het gebied van het stadion aanwezig is.

"Een gerichte aanpak van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van oud-Feyenoord-directeur Mark Koevermans", zegt minister Grapperhaus over de nieuwe afspraken.

Dit seizoen zijn alleen in de Eredivisie al diverse wedstrijden ontsierd door ongeregeldheden. Na de eerste negen speelronden waren er al 45 tuchtzaken (normaal zijn dat er zeventig tot negentig in een heel seizoen). Ook waren op 20 oktober al 150 stadionverboden uitgedeeld, tegenover zo'n 300 over een heel seizoen vóór de coronacrisis.

Tijdens NEC-Vitesse in oktober liep het volledig uit de hand met supporters. Tijdens NEC-Vitesse in oktober liep het volledig uit de hand met supporters. Foto: ANP

KNVB blij met aanpak, maar ziet niets in puntenaftrek

De KNVB is blij met de persoonsgerichte aanpak. Het Auditteam Voetbal en Veiligheid, dat organisaties adviseert over de aanpak van geweld bij voetbal in Nederland, doet verdiepend onderzoek naar de ongeregeldheden van de afgelopen maanden in en rond Nederlandse voetbalstadions. Dat onderzoek moet in maart klaar zijn.

De voetbalbond ziet verder niets in eerder geopperde plannen van puntenaftrek voor clubs of het leeg laten van het vak van bezoekers van de uitspelende club. "Het uitgangspunt is en blijft zo veel mogelijk dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden. Dat betekent dat alle welwillende en weldenkende supporters op een veilige en prettige manier van hun voetbal en hun club moeten kunnen blijven genieten."

Bij personen die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van een jaar of langer krijgen opgelegd, zal het stadionverbod worden omgezet in een levenslang stadionverbod, aldus de KNVB.