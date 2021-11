De situatie rondom Rai Vloet heeft veel impact op Heracles Almelo. Volgens trainer Frank Wormuth en technisch directeur Tim Gilissen gaat het niemand in de koude kleren zitten en is het een nare tijd, maar is de club er ook om Vloet te helpen.

Vorig weekend botste een auto met daarin de 26-jarige Vloet en een andere inzittende, een 27-jarige man uit Veldhoven, op een voertuig waarin een man, een vrouw en twee kinderen zaten. Een jongen van vier overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de politie waren Vloet en de andere inzittende mogelijk onder invloed. Het is niet bekend wie de bestuurder van de auto was, al heeft de politie Noord-Holland donderdag aan De Telegraaf laten weten dat dat bij haar inmiddels wel bekend is.

Vloet en de andere inzittende werden opgepakt, maar een dag later weer vrijgelaten. Beiden blijven verdachte. Door de zaak komt Vloet, die ook gewond raakte, voorlopig niet in actie voor Heracles Almelo.

"Het zit ons hoog. Een kind verliezen is het verschrikkelijkste in het leven. Aan de andere kant zie ik een mens die met deze situatie moet leven. Ik heb nog geen contact gehad met Rai, dat gaat via Tim Gilissen. Het is heel beklemmend allemaal, dit is geen mooie week", zei Wormuth vrijdag, geciteerd door Tubantia.

Vloet kan volgens Gilissen wel op hulp van Heracles rekenen. "Dit gaat niemand in de koude kleren zitten. Het is een gebeurtenis met veel impact en hij heeft tijd nodig om dat te verwerken. Dat is het enige waar wij als club wat aan kunnen doen. Zijn fysieke en mentale herstel gaan tijd kosten, maar hoelang weten we niet."

Heracles Almelo wacht onderzoek naar Vloet af

Heracles wil zich nog niet bezighouden met mogelijke gevolgen voor Vloet. De club wacht eerst het onderzoek af. "Er zijn zo veel variabelen", aldus Gilissen. "Soms komen er gedachten op, maar het kan zo veel kanten opgaan, dat het geen zin heeft om het te bedenken."

Wormuth weet niet hoe de rest van de spelersgroep tijdens wedstrijden op de situatie zal reageren. "Het is lastig om ons hoofd vrij te maken. We hebben een aantal spelers (die close zijn met Vloet, red.) gevraagd of ze kunnen spelen. Ze hebben allemaal ja gezegd."

Heracles speelt zaterdag om 21.00 uur in eigen huis tegen Fortuna Sittard. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek welkom in het stadion. Vloet maakte tot dusver drie doelpunten in dit Eredivisie-seizoen. Alleen Delano Burgzorg scoorde vaker (4) voor de Heraclieden.

