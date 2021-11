Xavi kijkt vol vertrouwen uit naar zijn debuut als coach van FC Barcelona zaterdag in de derby tegen Espanyol. De opvolger van Ronald Koeman is opgetogen over zijn eerste anderhalve week bij de kwakkelende topclub.

"Ik heb op de training veel leuke dingen gezien. Het talent in de ploeg heeft me het meest verrast", zei Xavi vrijdag op zijn persconferentie. "Het is positief dat we zaken waaraan we gewerkt hebben al terugzien, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de wedstrijden."

De 41-jarige oud-middenvelder keerde begin deze maand na zes jaar terug bij de club waarvoor hij liefst 767 wedstrijden speelde. De verwachtingen rondom de clubicoon zijn hooggespannen, hoewel hij als trainer alleen ruim twee jaar ervaring heeft bij Al Sadd uit Qatar.

"Ik ben heel kalm", aldus Xavi. "Ik ben minder nerveus dan dat ik als speler was. Het gevoel voor de wedstrijd van morgen is heel goed. Het positieve gevoel dat nu rond de club hangt, moet worden vertaald naar resultaten. Het doel is om te winnen en te klimmen op de ranglijst."

Óscar Mingueza zei donderdag in gesprek met TV3 dat de spelers in de laatste weken onder Koeman geen vertrouwen meer hadden in het plan van de Nederlandse coach. "We geloofden niet in wat we wilden." Xavi heeft zijn eerste dagen als trainer in Camp Nou vooral gebruikt om veel te praten met zijn spelers en zo zijn filosofie over te dragen.

"Ik heb de spelers verteld wat we willen zien om goed te kunnen voetballen", aldus de nieuwe trainer. "Ik weet niet hoe hier voorheen werd gewerkt en het interesseert me ook niet echt. Het belangrijkste is dat we echt een team zijn, een familie. Het gaat om een goede houding en om opoffering; die waarden mogen niet ontbreken bij deze club. Het is moeilijk om een speler van Barcelona te zijn, maar de druk ligt nu bij mij en mijn staf."

'Memphis is een belangrijke speler'

Xavi kreeg op de persconferentie ook vragen over zijn drie Nederlandse spelers. De coach was zeer positief over Memphis Depay. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons. Hij maakt het verschil bij het Nederlands elftal en ook bij ons. We hebben hem nodig om goed te presteren."

De 133-voudig international van Spanje schaarde ook Frenkie de Jong onder de sleutelspelers bij Barça. "Frenkie moet heel belangrijk zijn voor ons. Hij moet in het strafschopgebied van de tegenstander komen en doelpunten maken, maar ook verdedigend zijn werk doen."

Over Luuk de Jong hield Xavi zich wat meer op de vlakte. De spits ligt stevig onder vuur bij Barcelona sinds zijn komst op de laatste dag van de zomerse transferperiode. "We hebben alle beschikbare spelers nodig. Ze moeten allemaal belangrijk zijn voor Barça en bereid zijn om te spelen. Dat geldt ook voor Luuk."

Barcelona tegen Espanyol begint zaterdag om 21.00 uur. Barça, dat slechts negende staat in La Liga, speelt aanstaande dinsdag de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Benfica.

