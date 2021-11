Lieke Martens heeft zich vrijdag afgemeld bij de Oranjevrouwen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië en de oefeninterland tegen Japan. De aanvaller van FC Barcelona is geblesseerd.

De 28-jarige Martens deed afgelopen woensdag al niet mee bij FC Barcelona in de Champions League-wedstrijd tegen Hoffenheim, die door de Spaanse grootmacht met 0-5 gewonnen werd. Volgens de club had ze een blessure aan een vinger van haar linkerhand.

Bondscoach Mark Parsons heeft Katja Snoeijs opgeroepen als vervanger. De aanvaller van Girondins de Bordeaux was aanvankelijk gepasseerd door de Engelse coach, maar mag zich komende maandag alsnog melden in Zeist. Ze speelde tot dusver tien interlands, waarin ze zeven keer trefzeker was.

De blessure van Martens is een nieuwe tegenvaller voor de Oranjevrouwen. Eerder haakten middenvelder Jackie Groenen (Manchester United) en verdedigers Sisca Folkertsma (FC Twente) en Aniek Nouwen (Chelsea) ook al af met een blessure.

Foto: Getty Images

Oranjevrouwen spelen laatste duels van 2021

Nederland speelt deze maand twee interlands. Volgende week vrijdag is Tsjechië de tegenstander in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Het duel in Ostrava begint om 20.45 uur.

Drie dagen later nemen de Oranjevrouwen het in een oefeninterland op tegen Japan, de nummer dertien van de FIFA-ranglijst. Die wedstrijd wordt in het lege Cars Jeans Stadion in Den Haag gespeeld (aftrap 19.40 uur). Het is het laatste duel van de vrouwenploeg in 2021.

Parsons zal in de komende interlandperiode voor het eerst als volwaardig bondscoach voor de groep staan. Sinds zijn aanstelling in september combineerde hij het bondscoachschap met het trainerschap bij Portland Thorns, maar afgelopen zondag werd hij met de Amerikaanse club uitgeschakeld in de play-offs om de landstitel. In de komende periode zal hij zich gaan vestigen in Nederland.