De aanvoerder van FC Groningen draagt zondag in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles een speciale band om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in de regio. Aanleiding daarvoor zijn de aardbevingen die zich onlangs voordeden in de stad en provincie Groningen.

Zowel de aanvoerder als de staf- en directieleden zullen tegen Go Ahead Eagles als statement de speciale band dragen. Daarnaast kunnen amateurverenigingen en bedrijven uit de regio vijfhonderd aanvoerdersbanden ophalen bij de club, zodat ze zich kunnen aansluiten bij het initiatief.

"Al jaren wordt Noord-Nederland en in het bijzonder Groningen geteisterd door aardbevingen ontstaan door de gasboringen. Hoewel de club zich realiseert de problematiek niet te kunnen oplossen, wil de 'Trots van het Noorden' een duidelijk signaal afgeven dat de club meeleeft met de gedupeerden", meldt FC Groningen.

"FC Groningen wil haar landelijke bereik gebruiken om nogmaals aandacht te vragen voor het leed van mensen die slachtoffer zijn van aardbevingen in het verzorgingsgebied van de club."

Sinds 2003 vinden er aardbevingen plaats in Groningen als gevolg van de winning van aardgas. In de nacht van maandag op dinsdag werd het Groningse dorp Garrelsweer nog opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een magnitude van 3.2.

Vanwege de bevingen besloot het demissionaire kabinet de gaskraan de komende jaren stapsgewijs dicht te draaien.