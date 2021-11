PSV kan zeker drie maanden niet beschikken over Eran Zahavi. De spits heeft bij Israël een zware knieblessure opgelopen en moet mogelijk geopereerd worden, zo meldde trainer Roger Schmidt vrijdag. Daarnaast is Philipp Max positief getest op het coronavirus.

De 34-jarige Zahavi liep de blessure vorige week vrijdag op in de WK-kwalificatiewedstrijd van Israël tegen Oostenrijk (4-2-nederlaag). De aanvaller kreeg na rust een tik op zijn knie en moest zich in de 64e minuut laten vervangen.

Israëlische media meldden aanvankelijk dat Zahavi vier weken uit de roulatie zou zijn, maar volgens trainer Schmidt is dat zeker drie maanden. Daardoor komt hij dit kalenderjaar niet meer in actie. Op dit moment is nog onduidelijk of hij geopereerd moet worden.

De blessure van Zahavi is een nieuwe tegenvaller voor PSV. De spits is een vaste basisspeler bij de Eindhovenaren en met acht doelpunten in alle competities clubtopscorer van de ploeg van Schmidt.

Met het wegvallen van Zahavi is PSV flink gehavend, vooral in de voorhoede. Cody Gakpo, Noni Madueke, Jordan Teze en Ryan Thomas herstellen momenteel nog van blessures. Doelman Joël Drommel, die zich vorige week nog ziek meldde bij Oranje, keert daarentegen wel terug bij PSV.

Schmidt kan zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Vitesse (aftrap 16.30 uur) ook niet beschikken over Max. De vaste linksachter van de Eindhovenaren is positief getest op het coronavirus en moet in quarantaine. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert bij PSV.

