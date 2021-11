Manchester City kan zeker tien dagen niet beschikken over Kevin De Bruyne. De Belgische sterspeler is positief getest op het coronavirus en moet in isolatie, zo heeft zijn trainer Josep Guardiola vrijdag bekendgemaakt.

Volgens Guardiola heeft De Bruyne de coronabesmetting opgelopen tijdens de interlandperiode met België. Hij speelde dinsdag nog negentig minuten in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Wales, waarin hij één keer trefzeker was (1-1).

"Hij moet nu goed herstellen", aldus Guardiola op zijn persconferentie. "Gezondheid is belangrijker dan wat dan ook. Er gaan nog steeds mensen dood aan deze pandemie. Hij was gevaccineerd, dus gelukkig is hij goed beschermd. Hopelijk worden de symptomen snel minder en keert hij snel terug."

Door de coronabesmetting moet De Bruyne in elk geval de competitiewedstrijd van zondag tegen Everton, het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (woensdag) en het treffen met West Ham United (volgende week zondag) in de Premier League aan zich voorbij laten gaan.

Vooral de afwezigheid van De Bruyne in de Champions League-kraker tegen PSG is een aderlating voor Manchester City. City is koploper in de poule met naast PSG ook Club Brugge en RB Leipzig. De voorsprong op nummer drie Club Brugge bedraagt vijf punten. Bij een nederlaag tegen PSG en een zege van Club Brugge op RB Leipzig wordt pas op de slotdag duidelijk welke twee teams zich plaatsen voor de knock-outfase.

Manchester City bezet momenteel de tweede plaats in de Premier League. De ploeg van manager Guardiola heeft na elf duels 23 punten, 3 minder dan koploper Chelsea. De Londenaren gaan zaterdag op bezoek bij Leicester City.

