Het Nederlands elftal is dankzij de 2-0-overwinning tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie na jaren terug in de top tien van de FIFA-ranglijst. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal is één plaats gestegen.

De laatste keer dat Oranje tot de mondiale top tien behoorde, was in 2015. Begin dit jaar was Nederland nog de nummer veertien van de wereld en bij aanvang van het teleurstellend verlopen EK werd de zestiende plek bezet.

België gaat nog altijd aan kop op de FIFA-ranglijst, gevolgd door Brazilië. De top tien wordt naast Oranje gecompleteerd door Frankrijk, Engeland, Argentinië, Italië, Spanje, Portugal en Denemarken.

De Engelsen, Argentijnen en Denen hebben net als Nederland één plaats gewonnen. Italië zakt twee plekken. De Europees kampioen heeft zich nog niet voor het WK geplaatst en moet in de play-offs een ticket veiligstellen.

Nederland kwalificeerde zich dankzij de overwinning op de Noren voor het WK, waarvoor de loting op 1 april 2022 plaatsvindt. Het eindtoernooi in Qatar begint volgend jaar november.