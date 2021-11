Justin Bijlow is vrijwel zeker fit genoeg om zondag met Feyenoord aan te treden tegen PEC Zwolle. De keeper van Oranje lijkt hersteld van zijn lichte blessure.

Bijlow liet het cruciale WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Noorwegen aan zich voorbij gaan, omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Inmiddels staat hij er fysiek beter voor.

"De verwachting is dat hij zondag gaat redden, maar hij moet morgen nog wel een test doorkomen", zei Feyenoord-trainer Arne Slot tijdens zijn persmoment in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen PEC.

De oud-coach van AZ, die verder over een fitte selectie beschikt, werd gevraagd wat hij ervan vond dat de 23-jarige Bijlow zelf bij de medische staf van Oranje aangaf dat hij de wedstrijd tegen de Noren beter kon overslaan.

"Dat is knap, maar volgens mij is het ook vrij normaal dat je duidelijk aangeeft hoe je ervoor staat", antwoordde Slot. "Ik begreep van hem dat hij het idee had dat hij niet 100 procent was. Dan kom je samen tot een beslissing."

Arne Slot coacht Feyenoord zondag in een lege Kuip. Arne Slot coacht Feyenoord zondag in een lege Kuip. Foto: Pro Shots

'Vind lege tribunes moeilijk te snappen'

De aangescherpte coronaregels houden in dat Feyenoord de competitie na de interlandperiode hervat in een lege Kuip. De 43-jarige Slot gaf toe dat hij moeite heeft met het overheidsbesluit.

"Het is heel lastig als je keuzes moet maken. Iedereen vindt er wat van. Dan helpt het wel als er logica bij de uitleg zit. In dit geval vind ik het moeilijk te snappen, maar dat kan ook iets over mijn kennis over dit onderwerp zeggen", zei hij.

"Het is een heel serieuze pandemie waar we heel serieus mee om moeten gaan, laat dat duidelijk zijn. Er moeten ongelooflijk veel keuzes gemaakt worden en dat is best lastig voor de mensen die dat moeten doen. Maar ik kan de logica niet ontdekken."

De wedstrijd tussen nummer drie Feyenoord en hekkensluiter PEC Zwolle, dat met Dick Schreuder een nieuwe trainer heeft, begint zondag om 14.30 uur. Daarna volgen voor de Rotterdammers uitduels met Slavia Praag en FC Twente.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie