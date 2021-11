In Qatar, volgend jaar de organisator van het WK voetbal, zijn in 2020 vijftig mensen omgekomen bij bouwwerkzaamheden. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie International Labour Organization (ILO) vrijdag in het rapport One is too many.

Meer dan 500 werknemers raakten ernstig gewond en nog eens 37.600 mensen liepen kleinere verwondingen op. Onduidelijk is hoeveel van de slachtoffers betrokken waren bij de bouw van WK-stadions.

Onder de gewonden zijn veel migranten uit Bangladesh, India en Nepal. Verkeersongevallen en vallen van hoogte zijn de belangrijkste oorzaken van ernstig letsel, gevolgd door vallende voorwerpen op bouwplaatsen.

De ILO stelt dat de verzameling en analyse van gegevens over arbeidsongevallen in Qatar het meest complete en nauwkeurige beeld van werkgerelateerde sterfgevallen en verwondingen in Qatar ooit schetst. De bevindingen zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld met hulp van alle medische instellingen die acute zorg verlenen aan gewonde werknemers in het land.

In het voetbal wordt de mensenrechtensituatie in Qatar steeds vaker aangehaald. Foto: Getty Images

WK-organisator Qatar ligt al lang onder vuur

De publicatie van het rapport volgt op de groeiende roep om meer transparantie en verantwoording over werkgerelateerde sterfgevallen in Qatar, met name die met betrekking tot infrastructuurprojecten voor het WK van volgend jaar.

"We zijn verheugd te zien dat onze onderzoeksresultaten al zijn toegepast bij het ontwerpen van bewustmakingscampagnes voor werknemers en werkgevers en in opleidingsprogramma's voor arbeidsinspecteurs", zegt hoofdonderzoeker Rafael Consunji.

"De transparantie die werd getoond in de beoordeling van de gegevensverzamelings- en analyseprocessen heeft ons in staat gesteld een reeks concrete aanbevelingen te doen die kunnen dienen als een routekaart voor actie. We moeten snel handelen, want achter elke statistiek gaan een werknemer en zijn familie schuil."

In de aanloop naar het WK, dat eind volgend jaar wordt gehouden, houdt onder meer de KNVB de situatie van de arbeidsmigranten in de gaten. De Nederlandse voetbalbond brengt begin volgende maand voor de tweede keer een bezoek aan Qatar.