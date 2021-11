Fortuna Sittard heeft zich vrijdag transfervrij versterkt met de ervaren Griekse middenvelder Andreas Samaris. De 39-voudig international kwam met zijn land uit op het WK van 2014 en speelde de afgelopen zeven jaar voor Benfica.

De 32-jarige Samaris was erbij op het WK van 2014, waar hij basisspeler was én scoorde tijdens de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust. Dankzij de 2-1-overwinning overleefde Griekenland voor het eerst de groepsfase.

Ook in de achtste finale tegen Costa Rica stond Samaris aan de aftrap. Hij werd toen na 58 minuten gewisseld. Na een 1-1-gelijkspel verloren de Grieken na strafschoppen.

Na het WK verkaste Samaris voor 10 miljoen euro van Olympiacos naar Benfica, waar hij vooral in zijn eerste seizoenen basisspeler was. De laatste jaren pendelde hij heen en weer tussen bank en basis bij de Portugese topclub.

Afgelopen seizoen kwam Samaris mede door een blessure tot slechts een handvol wedstrijden, waarna zijn aflopende contract niet werd verlengd. In totaal kwam de verdedigende middenvelder tot 196 duels en zes doelpunten namens Benfica.

Andreas Samaris scoorde op het WK van 2014 tegen Ivoorkust. Andreas Samaris scoorde op het WK van 2014 tegen Ivoorkust. Foto: Getty Images

'Normaal is zo'n speler niet haalbaar voor ons'

Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard is verguld met het vastleggen van Samaris. "We halen met Andreas enorm veel kwaliteit in huis, normaal gesproken is een speler van zijn kaliber niet haalbaar voor ons. Hij heeft de afgelopen dagen een uitstekende indruk op ons gemaakt. Als speler, maar ook zeker als mens", zegt hij.

"Hij is een op-en-top prof en ondanks zijn mooie carrière nog steeds enorm hongerig. Hoewel onze focus ligt bij het aantrekken van aanvallende versterkingen, is dit een type dat we nog niet hadden. Gelukkig komt hij voor het sportieve en niet het financiële plaatje. Hopelijk is hij snel wedstrijdfit."

Fortuna houdt voorlopig alleen PEC Zwolle onder zich in de Eredivisie. De ploeg van trainer Sjors Ultee gaat zaterdag om 21.00 uur op bezoek bij Heracles Almelo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie