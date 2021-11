Simon Kistemaker is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden. De markante Noord-Hollander was bijna twintig jaar trainer in de Eerste Divisie en Eredivisie. Dit is zijn carrière in foto's.

Kistemaker haalde als speler het betaalde voetbal niet. Zijn eerste Eredivisie-club als trainer was FC Volendam in 1984. Kistemaker haalde als speler het betaalde voetbal niet. Zijn eerste Eredivisie-club als trainer was FC Volendam in 1984. Foto: Pro Shots

Bij De Graafschap kende Kistemaker de mooiste periode van zijn loopbaan. Bij De Graafschap kende Kistemaker de mooiste periode van zijn loopbaan. Foto: ANP

Hij leidde de club uit Doetinchem in 1991 ongeslagen naar de titel in de Eerste Divisie. Hij leidde de club uit Doetinchem in 1991 ongeslagen naar de titel in de Eerste Divisie. Foto: ANP

Kistemaker met de selectie van De Graafschap voorafgaand aan het Eredivisie-seizoen 1991/1992. Kistemaker met de selectie van De Graafschap voorafgaand aan het Eredivisie-seizoen 1991/1992. Foto: Pro Shots

Hans Kraay jr. speelde bij De Graafschap en Telstar onder Kistemaker. De twee onderhielden een warme band. Hans Kraay jr. speelde bij De Graafschap en Telstar onder Kistemaker. De twee onderhielden een warme band. Foto: Pro Shots

In 1995 was Kistemaker enkele maanden trainer van FC Utrecht. In 1995 was Kistemaker enkele maanden trainer van FC Utrecht. Foto: Pro Shots

In het eerste decennium van deze eeuw was Kistemaker trainer bij de amateurs van Türkiyemspor, FC Breukelen en ADO'20. In het eerste decennium van deze eeuw was Kistemaker trainer bij de amateurs van Türkiyemspor, FC Breukelen en ADO'20. Foto: Pro Shots

In 2016 kwam de biografie van Kistemaker uit: De Kist - Laatste culttrainer van Nederland. In 2016 kwam de biografie van Kistemaker uit: De Kist - Laatste culttrainer van Nederland. Foto: Pro Shots

Hij werd dat jaar ook benoemd tot erelid van De Graafschap. Hij werd dat jaar ook benoemd tot erelid van De Graafschap. Foto: Pro Shots