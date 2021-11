Steven Gerrard ziet Aston Villa niet als opstapje om uiteindelijk als manager terug te keren bij Liverpool, de club waar hij als speler vele successen vierde. De oud-middenvelder werd donderdag officieel gepresenteerd bij de club uit Birmingham.

"Je zal me nooit horen zeggen dat Aston Villa voor mij een opstapje is. Het is totaal niet eerlijk om dat te stellen", zei de 41-jarige Gerrard toen hij werd geconfronteerd met zijn liefde voor Liverpool. "Ik ben vereerd en trots dat ik hier ben aangesteld en ben bereid om alles te geven om er een succes van te maken."

Tussen 1998 en 2015 kwam Gerrard tot 710 officiële wedstrijden voor Liverpool, waarmee hij in 2005 de Champions League won. De 114-voudig international sloot zijn loopbaan af bij LA Galaxy en begon in 2018 bij Rangers aan zijn trainersloopbaan. Deze week zwichtte hij voor de interesse van Aston Villa.

Gerrard liet eerder al eens weten dat het voor hem een droom zou zijn om manager bij Liverpool te worden, maar dat is voor hem nu totaal niet aan de orde. "Ik denk dat er niks mis is met dromen en ambities. Maar Liverpool heeft nu een coach van wereldklasse (Jürgen Klopp, red.) waar ze heel blij mee mogen zijn. Als hij bij Liverpool een contract voor het leven zou tekenen, zou ik heel blij zijn."

'Klopp kijkt ernaar uit om me een dikke knuffel te geven'

Het toeval wil dat Gerrard en Klopp dicht bij elkaar wonen en elkaar zodoende regelmatig tegenkomen. Op 11 december speelt Aston Villa tegen Liverpool en dan keert Gerrard dus terug op zijn geliefde Anfield.

"Jürgen liet me in een berichtje weten dat hij ernaar uitkijkt om me op 11 december een dikke knuffel te geven", zei Gerrard. "Dat is voor mij ook iets om naar uit te kijken. Hij is een geweldige persoon en een uitstekende coach. Als Liverpool-fan hoop ik dat hij lang blijft doorgaan."

De eerste wedstrijd van Aston Villa onder Gerrard is zaterdag, als subtopper Brighton & Hove Albion op bezoek komt in de Premier League (aftrap 16.00 uur). 'The Villans' staan momenteel op de zestiende plek in de Premier League, twee punten boven de degradatiestreep.

